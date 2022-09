Mielipideosastolla oli lauantaina 17.9.2022 hyvää pohdintaa Joonas Ryynäsen kirjoituksessa siitä, että tuleva talvi pelottaa monia todella korkean energian hinnan takia. Se taas näyttäytyy kuluttajalle tulevina suurina sähkölaskuina.

Mediassa on viime aikoina puhuttu paljon uusiutuvan energian tuomista mahdollisuuksista. Yhtä tärkeä asia energiamuutoksessa on kuitenkin myös se, että jokaisen meidän pitäisi miettiä ja pohtia omia energiankulutustottumuksiaan.

Suomi on sitoutunut monella tavoin ilmastonmuutoksen torjuntaan. Yksi tärkeä näkökulma energiamuutoksessa on kiinnittää huomiota niihin päivittäisiin asioihin, missä me kuluttajat käytämme energiaa.

Kotitalouksien toimenpiteillä on todellista merkitystä, sillä Motivan verkkosivuilla kerrotaan, että vuoden 2020 kotitalouksien energiankulutus Suomessa oli noin 21 prosenttia energian loppukäytöstä.

Kotitalouksien energiankulutus koostuu pääasiassa asuntojen ja veden lämmityksestä sekä saunan ja kodin laitteiden käytöstä. Näin ollen kiinnittämällä huomiota omiin kulutustottumuksiin on mahdollisuuksia säästää energiaa ja samalla pienentää omaa sähkölaskua.

Vaikka sähköyhtiöltä on mahdollista saada dataa omasta energiankulutuksesta, ei monellakaan ole saatavilla tietoa, mistä pienemmistä osista oma energiankulutus koostuu ja minkälaisin toimin omaan energiankulutukseensa voisi vaikuttaa.

Tähän tarpeeseen on vastannut osaltaan Satakunnan ammattikorkeakoulussa käynnissä oleva EU-rahoitteinen KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa -tutkimushanke, jossa on muun muassa luotu energiankulutus- ja kustannuslaskureita kuluttajille.

Laskureiden tarkoituksena on auttaa kuluttajaa hahmottamaan, mitkä eri tekijät vaikuttavat oman elämisen ja asumisen energiankulutukseen. Laskureilla voi esimerkiksi tarkastella, miten omaan vedenkulutukseen vaikuttamalla tai sähkölämmitteisen rivitaloasunnon huonelämpötilaa laskemalla voi vähentää energiankulutusta ja samalla säästää sähkölaskussa.

Energiamuutos vaatiikin myös muutoksia meidän kulutustottumuksissamme. Muutoksen voi aloittaa laskemalla oman energiankulutuksen kustannuksia KOHISTEN-laskureilla.

Mari Kujala

lehtori, rakennustekniikka

Sanna Lindgren

projektitutkija

Satakunnan ammattikorkeakoulu