Perheiden toimeentulo hintojen nousun keskellä on suuri huolenaihe. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon linja lapsiperheiden auttamisesta tulevana talvena on saanut monet ottamaan kantaa puolesta ja vastaan.

Toimittaja Anne Nikka kyseenalaisti lapsilisäjärjestelmämme (SK 17.9), sanoen kaikkien lapsiperheiden tukemisen merkitsevän tukea ”niillekin, joiden taskut ovat jo valmiiksi täynnä kolikoita ja suu pullollaan hanhenmaksapalleroita.”

Samalla logiikalla on haastettu monet perhe-etuudet, esimerkiksi se, että kaikkien perheiden lapset saavat tulotasoon katsomatta maksutta koulukirjat (IL 4.8.).

Kritiikki menee ohi maalin. Pitää muistaa, että lapsiperheiden tukien ja palvelujen ideana ei koskaan ole ollut tasoittaa eroja suuri- ja pienituloisten välillä, siihen on muita keinoja. Perheiden etuuksien ja maksuttomien palvelujen ajatuksena on tasata tilannetta lapsiperheiden ja muiden välillä. Kantani on, että jatkossakin meidän on yhteiskuntana kannettava yhteisvastuuta kaikista lapsista ja oltava niiden kotien tukena, missä on useampi ruokittava suu.

Tulojen tasauksesta huolissaan olevien on myös hyvä muistaa, että progressiivisen tuloverojärjestelmämme myötä he joilla ”taskut on täynnä kolikoita ja suupullollaan hanhenmaksapalleroita” osallistuvat kyllä suurilla summilla yhteiskuntamme rahoittamiseen, oli heillä lapsia tai ei.

Valtaosa sosiaaliturvasta on sidottu kustannusten muutoksiin, eli pienimmät eläkkeet, työmarkkinatuki ja monet muut tuet nousevat automaattisesti hintojen noustessa. On hyvä huomata, että lapsilisää ei ole sidottu indeksiin. Toisin sanoen, lapsilisän ostovoima laskee koko ajan kustannusten noustessa. Joulukuun kaksinkertainen lapsilisä paikkaa tilannetta tulevana talvena. Pidempiaikaisiakin ratkaisuja siis tarvitaan, mutta akuutissa tilanteessa tämä tuki tulee monissa kodeissa tarpeeseen.

Teemme toki nyt muitakin toimia, esimerkiksi polttoaineen kevyempi jakeluvelvoite, korotettu työmatkavähennys, sähkön arvonlisäveron poisto, päivähoitomaksujen alentaminen, sähkövähennys ja sähkötuki. Tavoitteemme on tukea koteja yli erittäin vaikeiden aikojen.

Kysymys lapsiperheiden tuista ja palveluista on akuutti käytännön kysymys ja iso periaatekeskustelu. Keskustan linja on selkeä, mutta on hyvä, että tästä suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeästä asiasta käydään keskustelua. Keskustelun kautta saamme aikaan kestäviä ratkaisuja tulevaisuutta ajatellen.

Eeva Kalli (kesk.)

kansanedustaja, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja