Kukapa olisi osannut odottaa vuonna 2019, että eduskuntavaalien jälkeen synnytetty demarijohtoinen hallitus, jossa on mukana myös vasemmistoliitto, ryhtyisi rajoittamaan lakko-oikeutta? Lakko-oikeus on ollut ammatilliselle työväenliikkeelle vahvin ase työehtojen ja palkkojen parantamiseksi.

Nyt kuitenkin Marinin hallitus on nimennyt potilasturvallisuuslaiksi esityksen, jolla aiotaan estää hoitajien lakot. Vaihtoehtoinen ratkaisu, millä hoitajat saataisiin pidettyä töissä, pitäisi sisällään ensimmäisenä vuonna 300 miljoonan euron lisärahan palkkoihin. Vastikään hallitus teki ratkaisun 8 miljardin euron paketista, millä tuetaan tarvittaessa sähköyhtiöitä. Marinin hallitus on tullut tähän mennessä tunnetuksi eniten velkaa ottaneena Suomen hallituksena.

Kuitenkaan hoitajien palkkoihin ei rahaa löydy.

Oikeudellisesti lakko-oikeus on taattu muun muassa kansainvälisessä TSS-sopimuksessa, joka on myös osa Suomen lainsäädäntöä. Perustuslaki takaa yhdistymisvapauden, joka pitää sisällään oikeuden järjestäytyä ammatillisesti sekä käyttää tätä kautta syntynyttä joukkovoimaa työehtojen parantamiseksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapauskäytäntö on yhdenmukaisesti lakko-oikeuden takana.

Marin on suhtautunut esimerkiksi Fortumin miljardivelkoihin hyvin tyynesti, vaikka kyseisen yhtiön myötä menisi nurin Suomen valtionyhtiöiden kirkkain helmi. Sen sijaan hoitajien palkankorotuksia ja lakko-oikeutta hän vastustaa suorastaan raivoisasti ollen valmis muun muassa heittämään uutta lakia vastustavat puolueet pois hallituksesta.

Huolestuttavinta asiassa on, että lakko-oikeuden poisto yhdeltä ammattiryhmältä avaa oven lakko-oikeuden poistamiseen muiltakin ammattiryhmiltä.

Jos SDP ja vasemmistoliitto aikovat pysyä työväenpuolueina, pitäisi niiden vaihtaa koko johtonsa ja reivata kurssia monta peninkulmaa vasemmalle.

Aki Nummelin

Vapaa ammattiliitto – VALO ry:n puheenjohtaja

oikeustieteiden maisteri

Pori