Tiesitkö, että hoitajia löytyy myös varhaiskasvatuksesta?

Hoitajat ovat koulutukseltaan lähihoitajia, vaikka he työskentelevät monessa kunnassa sivistystoimialan alla, silti he ovat hoitajia ja kuuluvat monesti hoitajien ammattiliittoihin. Tämän hetkinen hoitajien työtaistelu koskettaa siis myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.

Suomessa astui voimaan uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018), jonka tavoitteena on yhtenäistää varhaiskasvatuksessa käytettäviä tehtävänimikkeitä.

Uuden lain myötä sosionomiopinnoissa ei enää pysty pätevöitymään varhaiskasvatuksen opettajaksi, vaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi. Opettajina voivat toimia vain yliopistokoulutetut sekä ne sosionomit, jotka ovat saaneet pedagogisen pätevyyden.

Lakia ei ole tarkennettu, mitä tehtäviä varhaiskasvatuksen sosionomit tulevaisuudessa tekevät, ja tästä syystä alaa tulee kurittamaan myös opettajien puute. Lisäksi nimikkeiden ja koulutuksen vastakkainasettelu ei tee hyvää työyhteisöille. Tehtävän tarkennuksen kuvaus on jätetty työnantajien vastuulle, eikä varhaiskasvatuksen sosionomien palkkauskaan ole selvä.

Koska Suomessa varhaiskasvatusalaa määrittää varhaiskasvatuslaki, on toiminnan kuitenkin oltava pedagogista ja lapsen oikeus on saada laadukasta varhaiskasvatusta. Tämä alan henkilöstörakennemuutoksen on tapahduttava vuoteen 2030 mennessä, jonka jälkeen päiväkotiryhmässä tulee olemaan varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen opettaja, ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Lastenhoitajien määrään tämä uudistus vaikuttaa todennäköisesti laskevasti. Sen seurauksena voi olla, ettei alalle tulevaisuudessa enää hakeudu uusia opiskelijoita.

Koko varhaiskasvatusala tulee romahtamaan tämän lakimuutoksen myötä. Ala ei enää houkuta ja suurten ryhmäkokojen ja henkilöstömitoitusten vuoksi henkilöstön jaksaminen on myös äärirajoilla. Pätevää työvoimaa on saatavilla vähän ja palkkaus on alhainen siihen nähden, kuinka tärkeää on saada lapset varhaiskasvatukseen, jotta vanhemmat pääsevät töihin.

Varhaiskasvatus tulee tarvitsemaan lastenhoitajia. Alan pito- ja vetovoimaan on nyt pikaisesti alettava keksiä ratkaisuja.

Ei ole lapsen edun mukaista, että päiväkodin kasvattajat vaihtuvat ja kokevat riittämättömyyden tunnetta. Henkilöstömitoitus ja kasvattajien suhdeluku lapsiin pitää saada toteutumaan koko päiväkotipäivän ajalle.

Moni lapsen vanhempi ei edes tiedä, että koko päivän osalta päiväkodeissa ei ole riittävästi henkilökuntaa, koska suhdelukua tarkastellaan vain koko päiväkodin lapsimäärään ja kasvattajamäärää nähden, ei ryhmäkohtaisesti.

Lastenhoitajien työnmerkitystä ja arvostusta täytyy alkaa korostaa varhaiskasvatuksessa, jotta päiväkotipäivä on turvallinen ja työilmapiirin vaikutukset eivät heijastu lapsiin. Varhaiskasvatuksen tarkoitus on tukea lapsen hyvinvointia, kehitystä ja oppimista sekä kaventaa lasten hyvinvointieroja. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja elinikäiselle oppimiselle ja sivistykselliselle tasa-arvolle.

Ei siis ole yhdentekevää, kuka lastasi hoitaa, vaan meidän pitää panostaa hoitajien arvostukseen.

Sinä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja olet tärkeä, teet arvokasta työtä työyhteisössäsi muiden alan arvokkaiden työntekijöiden kanssa osana moniammatillista yhteisöä. Arvosta itseäsi ja vaadi arvostusta muilta.

Heidi Sakari

Porin kaupunginvaltuutettu, Satakunnan aluevaltuutettu (ps.)

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, lähihoitaja