Majuri evp Antti Pekola oli taas päästänyt mielikuvituksensa lentämään mielipidekirjoituksessaan (SK 13.9.). Faktoja ei kirjoituksesta paljon löytynyt, ja niissäkin on tarkistamisen varaa.

Suomen velka on tosiaan 146 miljardia ja se on noin 67 prosenttia bruttokansantuotteesta. Velka on kuitenkin kertynyt useiden hallitusten aikana ja eniten juuri kokoomuksen ollessa hallituksessa. Suomi kuuluu EU-maiden vähiten velkaantuneisiin.

Ensi vuoden budjetin loppusumma on 80,5 miljardia ja velkaa otetaan 8,1 miljardia, eli noin 10 prosenttia budjetin loppusummasta. Nopeimmin kasvavia menoja ovat puolustusmäärärahat, jotka kasvavat miljardilla ja ovat ensi vuonna 6,1 miljardia. Toinen suuri lisäys Ukrainan pakolaisten auttamiseen tarkoitettu 800 miljoonaa.

Tänä vuonna Ukrainan pakolaisten auttamiseen käytetään yli kaksi miljardia.

Pekolan mukaan Suomen verotus on tilastojen mukaan historian kaikkein aikojen ankarin. Mistähän Pekola on tuon tilaston löytänyt?

Progressiivisesta verotuksesta Pekola haluaa siirtyä tasaveroon, jollainen on käytössä muun muassa Virossa.

Pohjoismaat Ruotsi, Norja ja Tanska ovat maailman kärkeä hyvinvoinnissa. Niissä ei näy leipäjonoja, kuten Suomessa. Verotus niissä on kireää, mutta suurin osa kansasta hyväksyy sen.

Ei ole yllätys, että Pekola on yksityistämisen ihailija. Kaikki muu voitaisiin yksityistää paitsi puolustus ja turvallisuus. En tiedä yhtään valtiota, joka olisi mennyt noin pitkälle yksityistämisessä.

Pekolan mukaan Suomen on pidettävä huolta vain suomalaisista. Suomen pitäisi mielestäni ensisijaisesti pitää huolta suomalaisista. Kuten mainitsin, Suomi käyttää tänä vuonna yli kaksi miljardia Ukrainan pakolaisten auttamiseen.

Pekola haluaisi myös vähentää kuntien määrää nykyisestä 309 kunnasta 50 kuntaan. Kuntien määrää ovat yrittäneet monet hallitukset vähentää. Onhan siinä jossain määrin onnistuttu, mutta tavoitteet ovat olleet kyllä korkeammalla.

Porin seudulla viimeinen vapaaehtoinen kuntaliitos tapahtui ollessani kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Noormarkku liittyi Poriin vuoden 2009 alusta. Valtio taas pakotti Lavian liittymään Poriin.

Porin seudulla olisi syytä taas kerran miettiä kuntaliitoksia. Hyötyjä olisi varmasti löydettävissä. Nyt vain olisi saatava neuvottelut käyntiin.

Antti Pekola rakentelee tuulilinnoja jalat tukevasti ilmassa. Utopioitakin tarvitaan, mutta käytännön politiikka perustuu realismiin.

Mikko Elo

valtiopäiväneuvos

Pori