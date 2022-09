Venäjän Ukrainaan tekemän julman hyökkäyksen vuoksi asetetuista talouspakotteista huolimatta venäläisten kiinteistökaupat Suomessa ovat vain kiihtyneet.

Talouspakotteiden vuoksi venäläisten rahaliikenne Suomeen on jäissä, mikä on käytännössä pysäyttänyt tavalliset kiinteistökaupat venäläisten ja suomalaisten välillä. Viime aikoina on kuitenkin todettu uusi ilmiö, jossa venäläiset tekevät Suomessa yhä enemmän määräosa- ja määräalakauppoja esimerkiksi sukulaisten kesken. Käytännössä tämä tarkoittaa, että saatetaan joko lohkoa olemassa olevasta kiinteistöstä osa tai myydä prosentuaalinen osuus kiinteistöstä omalle sukulaiselle.

Koronarajoitusten ollessa voimassa kiinteistö toimi venäläisille väylänä maahantuloon. Kiinteistöomistuksista huolehtiminen katsottiin riittävän painavaksi syyksi, jonka varjolla saattoi päästä rajan yli myös ilman kaksoiskansalaisuutta. Näin koronan aikana kiinteistöjä pilkkomalla voitiin mahdollistaa rajan yli pääseminen myös sukulaisille.

Huomionarvoista on myös, että perhepiirin ja lähisukulaisten välisiin kiinteistökauppoihin ei nykyisen sääntelyn mukaan tarvita lupaa, sillä ne on rajattu lupamenettelyn ulkopuolelle.

Vuonna 2020 astui voimaan nykyinen lakikokonaisuus, joka teki kiinteistökaupoista strategisten alueiden lähellä luvanvaraisia. Jo silloin totesin, että laki on oikeansuuntainen, mutta ei riittävä. Kiinteistöomistuksia voidaan käyttää monella tapaa väärin, kuten esimerkiksi tietojenkeräämis- ja vakoilutarkoituksessa tai tunnuksettomien joukkojen majoituksessa.

Nyt kun venäläisten turistiviisumien vastaanottoa on tuntuvasti Ukrainan sodan vuoksi rajoitettu, osaomistukset toimivat uudella tavalla pääsylippuina rajan yli. Emme voi hyväksyä tilannetta, jossa viisumiehtoja alettaisiin kiertää pilkkomalla omistuksia entisestään sukulaisten kesken ja siten helpotettaisiin sotaa käyvän valtion kansalaisten pääsyä maahan.

Ainoa keino sen estämiselle, että osaomistuksia alettaisiin systemaattisesti käyttää hyödyksi rajan yli pääsemisessä, on pysäyttää venäläisten kiinteistökaupat Suomessa kokonaan.

Vuoteen 2000 saakka meillä oli käytössä toimiva lainsäädäntö, joka voitaisiin pikaisestikin ottaa uudelleen käyttöön. Kyse on paitsi Suomen turvallisuudesta myös solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan.

Suna Kymäläinen

kansanedustaja (sd.)

Lappeenranta