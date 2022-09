Omakanta on sekava, ja tiedot tulevat sinne viiveellä

Kirjoittaja on tuskastunut Omakanta-palveluun.

Nettilehteä lukiessa tuli eteen mainos: ”Unohditko lääkärin ohjeet? Katso Omakannasta”.

Päässä napsahti, sillä olen jo vuosia tuskaillut sinänsä hyvän ja tarpeellisen Omakannan kelvottoman toteutuksen kanssa. Jätän tässä palvelun sekavuuden ja hajanaisten merkintöjen epäloogisuuden vähemmälle. Totean vain, että työterveyshuoltoani toteuttavan yksityisen terveydenhuoltoyrityksen verkkopalvelu on tässäkin valovuosia edellä.

Suurin ongelma Omakanta-palvelussa sekavuuden ohella on tietojen ilmaantumisen pitkä viive. Laboratoriokokeiden tulokset ovat terveydenhuollon järjestelmässä pääosin saatavilla seuraavana päivänä, mutta julkisen palvelun tulokset näkyvät ainakin minulla 2–3 viikon viiveellä.

Työterveyden kautta otetut kokeet näkyvät palveluntarjoajan palvelussa yleensä saman vuorokauden aikana, ja Omakannassakin seuraavana päivänä. Kuvantamisessa tilanne on vielä surkeampi: lausunnot lienevät lääkärin käytössä 2–5 päivässä, mutta omakannassa viive on 3–4 kuukautta! Sama pätee lääkärin diagnooseihin ja ohjeisiin.

Olikohan mainoslauseen tarkoituksena kertoa, että jos vuoden vanhat ohjeet unohtuivat, niin ne voi tarkistaa Omakannasta? Minä ja uskoakseni useimmat muut ovat kuitenkin kiinnostuneita käsillä olevasta – ei niinkään historiasta.

Olen kuullut joskus perusteluina viiveille, että halutaan lääkärin ensin kertovan asiat potilaalle. Tässäkin tapauksessa tiedot pitäisi löytyä heti vastaanoton jälkeen.

Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että tämä on potilaan suojelemiseksi verhottua holhoamista, jonka perimmäinen tarkoitus on säilyttää valta hoitohenkilöstöllä panttaamalla faktoja. Nyt, kun ihmisten oikeus omaan dataan on ollut tapetilla muissa yhteyksissä, niin kysyn: eikö henkilön terveyteen liittyvät tiedot ole mitä suurimmassa määrin potilaan omaisuutta?

Varmaan voi käydä niin, että potilas googlettaa tuloksien mukaan mahdollisia syitä, mutta mitä haittaa siitä on? Mielestäni potilaalla on oikeus valmistautua vastaanottoon tutkimalla mahdolliseen sairauteen liittyviä tietoja etukäteen. Eikö tämä tuota parempaa keskustelua hoidoista vastaanotolla? Osaan ainakin itse – ja uskoakseni useimmat muutkin – etsiä tietoa esimerkiksi Duodecimin loistavasta palvelusta tai kansainvälisistä julkaisuista. En todellakaan turvaudu suomi24:n kaltaisiin palstoihin.

Vakavissa sairauksissa hoito on pitkäkestoista, mutta on kohtuutonta joutua odottelemaan tutkimustuloksia viikkokausia. Tarpeeton odottelu lisää jo muutenkin kovaa henkistä kuormitusta.

Tupakoimaton keuhkosyöpäpotilas

Pori

Toimitus julkaisee tämän mielipidekirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.