Kun aloitan tämän kirjoituksen, en puutu ajankohtaisimpaan asiaan, vaan tarkkailen kokonaisuutta. Oman ideologiani mukaan minulla aate menee rahan edelle. Tässä tarkastelen niitä molempia.

Virallisten tilastojen mukaan Suomen valtionvelka on 146 miljardia euroa ja kasvaa koko ajan. Kun valtion budjetista 67 prosenttia on velkarahaa, ymmärtää huonompikin matemaatikko, että näin ei voi jatkua.

Nykyisiä vallanpitäjiä voi luonnehtia yhdellä sanalla: vastuuttomuus. Suomessa verotus on tilastojen mukaan ihmiskunnan historian ankarin, varsinkin veroprogressio on älyttömän ankara. Nopein ratkaisu on siirtyminen tasaveroon. Se panee yhteiskunnan pyörimään tehokkaasti, ei jatkuvat ”ilmaispalvelut”. Miten tällaiseen terveeseen malliin sitten päästään.

Oma ehdotukseni on, että fuusioidaan ne puolueet, jotka kykenevät rakentavaan ja vain Suomen etua ajavaan yhteistyöhön. Nämä puolueet ovat näkemykseni mukaan kokoomus, perussuomalaiset ja keskusta. Kristillisdemokraateilla on hyviä ideoita, mutta heidän talouspolitiikkansa on nollan arvoista.

Oikeastaan kaikki muu voidaan yksityistää, paitsi maanpuolustus ja turvallisuus. Yksityinen on huomattavasti kustannustehokkaampi. Kun ihminen saa itse päättää ansaitsemiensa rahojen käytöstä, yhteiskunnan pyörät pyörivät. Nykypoliitikot laativat kilvan kaikenlaisia ilmaispalveluja, mutta ketään ei kiinnosta, kuka ne maksaa. Jos Suomi halutaan pelastaa, punapoliitikot on nostettava päättäväisesti pihalle.

Globaalissa maailmassa on tietenkin tärkeää pitää huolta kaikista kansoista. Täytyy kuitenkin muistaa suhteellisuudentaju. Suomalaisia on vain 5,5 miljoonaa, emmekä voi mitenkään toimia koko maailman sosiaalitäteinä. Perusasia, joka on taottava poliitikkojen kalloon on se, että Suomen poliitikkojen on pidettävä huolta vain suomalaisista. Kun Suomella menee hyvin, koko maailmalla menee hyvin. ”Kehitysapuoppi” on tullut tiensä päähän.

Sitten pari sanaa moraalista. Nykyään sellaiset asiat ovat suorastaan dogmeja, mitä niiden ei pitäisi olla. Esimerkinomaisesti seuraavat ovat idioottimaisia: 1) sateenkaari, jonka pitäisi olla Jumalan lupaus, ettei Hän hukuta ihmiskuntaa, 2) sukupuolettomat liikennemerkit, 3) sukupuoleton henkilötunnus, 4) shakin rasistisuus, kun valkoinen aloittaa, 5) Kokkolan vaakunan tervatynnyri. Jos talossa olisi isäntä, hän sanoisi painokkaasti: Lopettakaa lapset pelleily.

Vielä valtakunnansuunnittelusta. Suomessa on 309 kuntaa, vaikka 50:lla pärjättäisiin. Korkeakouluja on 38, joista 24 ammattikorkeakoulua ja 14 yliopistoa. Suomen hallinnon runsaudella hoidettaisiin vaivattomasti Ranskan kokoinen yhteiskunta. Mutta poliitikkojen on niin kiva käydä ”hillotolpalla”.

Jos haluamme pysyä hengissä, muutos on tehtävä heti.

Antti Pekola

Pori