En voi ymmärtää, miksi me porilaiset maksamme kymmenkertaista sähkön hintaa

Porin kaupunki on pyrkinyt nostamaan kiinnostavuuttaan ja profiiliaan uudistamalla ilmettään sosiaalisessa mediassa ja katukuvassa.

Kaupungin toiminta on kuitenkin pohjimmiltaan kovin tunkkaista ja vanhakantaista, nostettakoon esimerkiksi kaupungin omistaman Porin Energia Oyn hallituksen toiminta nykyisessä maailmantilanteessa.

Pori Energialla on Porin alueella yli 50 000 asiakasta. Me yksityistaloudet ja yritykset olemme maksaneet edellä mainitun yrityksen kehittämisen ja kehittymisen. Yrityksellä on hyvin toimiva johto ja työntekijät, jotka ovat tyynellä ja myrskyissä huolehtineet, että saamme perushyödykettä nimeltä energia.

Sehän on meille suomalaisille välttämättömyys, koska kaikesta huolimatta tarvitsemme sitä kotona ja työelämässä. Ja olemme kitisemättä maksaneet laskumme, emmekä ole vaihtaneet sähkön toimittajaakaan. Ainakin Pori Energian sivujen mukaan kotiseutu-uskollisuus on korkea.

Me asiakkaat ymmärrämme myös, että nykytilanteessa tuotantokustannukset nousevat. Ja olemme valmiit maksaman siitäkin, tosin kohtuun rajoissa. Mutta tuotantokustannukset ovat eri asia kuin nykyinen myllerrys.

Nyt kuitenkin meidän, siis oikeasti meidän kaikkien porilaisten omistama sähköyhtiö myy sähkön pois saadakseen siitä paremman hinnan. En voi ymmärtää sitä, että me porilaiset kuitenkin joudumme yhtäkkiä maksamaan mielipuolista, eli kymmenkertaista sähkön hintaa siksi, että markkinointiyhtiö Oomi on niin päättänyt.

Pori Energian hallitus Petri Lahtinen (kok.)/puheenjohtaja, Martti Lunden (sd.)/varapuheenjohtaja, Eija Hakala (vas.), Johanna Huhtala (sd.), Marketta Juntunen (kd.), Sonja Myllykoski (sd.) ja Tommi Salokangas (ps.) ovat vaaleilla valittuina edustamassa omistajia.

Haluatteko te ja edustamanne puolueet tosiaan toiminnallaan ajaa sähkön ostajat sellaiseen tilanteeseen, ettei ihmisillä jää rahaa muuhun kuin sähkölaskun maksamiseen?

Asuntolainojen korkomenot, polttoaineiden hinnan nousu, päivittäisen ruokakassin hinnan nousu ja viimeiseksi energian hinnoittelu ajaa kotitaloudet sellaiseen ahdinkokierteeseen, joka vaikuttaa sellaisena tuloksena, jota ei ole vielä edes paljastettu.

Pori Energia Oy tulouttaa vuosittain Porin kaupungille kymmeniä miljoonia euroja tuottona. Mitä jos tarjoaisitte meille kymmenille tuhansille asiakkaille ja omistajille – kotitalouksille ja yrityksille – positiivista energiaa siihen tuotantoon sidotulla hinnalla, eikä millään Nord Poolin meklareiden pelaamalla hinnoittelulla.

Juho Helminen

porilainen yrittäjä neljännessä polvessa