Telian tv-liiketoiminnan johtaja Olli-Pekka Takanen väitti mielipiteessään 26.8.2022, että kotimaisten kanavien ohjelmista ”on jo niitä tuotettaessa maksettu korvaukset kaikkien suomalaisten katsojien puolesta”. Kunpa näin olisikin. Tosiasiassa tv-ohjelmien tekijät eivät saa heille kuuluvia tekijänoikeuskorvauksia kotimaisten tv-kanavien edelleen lähettämisestä.

Useimmiten tv-ohjelman ohjaajan, käsikirjoittajan ja näyttelijän edelleenlähetysoikeudet on sopimuksilla jouduttu siirtämään tuotantoyhtiöön ja sieltä eteenpäin tv-yhtiölle. Tällä ei kuitenkaan ole minkäänlaista vaikutusta tekijän palkkion suuruuteen, vaan ne menevät ilmaiseksi. Jos tekijä ei suostu luovuttamaan oikeuksia, hän jää ilman töitä.

Työn saamisen ehtona siis on, että av-alan ammattilainen luopuu oikeudestaan saada Kopioston maksamia tekijänoikeuskorvauksia. Usein tekijä jopa joutuu siirtämään itselleen kuuluvan korvauksen tuotantoyhtiölle. Muissa Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa taiteilijat saavat ja ovat jo vuosikymmeniä saaneet korvauksen edelleenlähettämisestä.

Takanen kummastelee vastaanottotekniikkaan perustuvia ”tuplakorvauksia”, mutta kun korvauksia ei Suomessa makseta ensinnäkään, on tätä ihmettelyä vaikea sulattaa. Mikäli edelleen lähettämisestä olisi jo tekijöille maksettu, ei siitä tietenkään tarvitse maksaa uudelleen.

Erityisen hämmentävä on Takalan väite siitä, että Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niirasen tekstissään 21.7.2022 käyttämä sanapari edelleen lähettämien on ”kikkailua epätarkalla lakitekstillä”. Kyse ei ole kikkailusta, vaan vallitsevasta EU-lainsäädännöstä. Kotimaiseen lainsäädäntöömme tänä syksynä tehtävät muutokset kumpuavat EU-direktiiveistä, joiden tavoitteet Suomi on velvollinen täyttämään.

Takasen mukaan myös Niirasen tekemä vertailu muihin Euroopan maihin on harhaanjohtavaa, koska kaapelikanavien jakelumalli on siellä erilainen ja kuluttajille on tarjolla selvästi Suomea vähemmän maksuttomia kanavia.

On totta, että lainsäädännön selkeyttäminen voi muuttaa kotimaista televisiomarkkinaamme. Tämä ei kuitenkaan ole perustelu jatkaa av-alan tekijöihin kohdistuvaa epäoikeudenmukaista toimintaa.

Nyt voimaansaatettavissa direktiiveissä yhtenä tavoitteena on nimenomaisesti ollut yhdenmukaistaa lainsäädäntöä EU:n alueella. Lisäksi direktiivissä todetaan aivan suoraan, että sen tarkoitus on parantaa tekijöiden asemaa. Niille yksittäisille luovan alan ammattilaisille, jotka sopivat tekemiensä teosten käytöstä suurten yritysten kanssa, on voitava taata yhdenvertainen kohtelu koko Euroopassa.

Itse asiassa Takasen edustama Telia maksaa itsekin näitä tekijöille kuuluvia edelleenlähetyskorvauksia Ruotsissa. Suomessa vastaavan maksun hoitaminen kuitenkin tuntuu ylivoimaiselta.

Elina Kuusikko

toiminnanjohtaja

Näyttelijäliitto

Kaarina Silvennoinen

toiminnanjohtaja-lakimies

Suomen elokuvaohjaajaliitto