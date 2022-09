Tätä luettaessa Porin kaupunginjohtajan virkaa hakeneiden nimet ovat tiedossa.

Kaupunginjohtajan valinnasta ryöpsähtäneessä keskustelussa on sivuutettu muun muassa se, että euroissa mitaten noin puolet Porin kaupungin toiminnoista siirtyy lähiaikoina Satakunnan hyvinvointialueen hoitoon, Kirsi Varhilan johtoon.

Valitaanko Poriin poliittinen vai ei-poliittinen kaupunginjohtaja?

Nykyään on muodikasta, että monet kuntajohtajat haluavat esiintyä sitoutumattomina ja puolueettomina. Niinpä siinä on käymässä myös niin, että värittömyys tekee monista suhteellisen näkymättömiä. Kun hoitaa virkansa tekemättä virheitä, niin kaikki on hyvin.

Yle Porissa haastateltu Esa Anttila (sd.) antoi ymmärtää, ettei Porin uuden kaupunginjohtajan tulisi olla poliittisesti sitoutunut. Kuitenkin Suomen suurimpien kaupunkien (Helsinki, Tampere, Turku) korkeimmilla viranhaltijoilla, pormestareilla, on poliittinen leima otsassa.

Lähiviikot tulevat näyttämään lopullisen suunnan Porin kaupunginjohtajan valinnassa.

Pekka Ovaska

Pori