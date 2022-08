Vertailussaan Energiavirastokin unohti mainita merkittävän kotitalouskoneiden sähkönkuluttajista kahvinkeittimen merkityksen.

Kahvinkeitin kuluttaa noin 1500w/h. Jos keitin on päällä 4h. vuorokaudessa se kuluttaa sähköä yhtä paljon kuin pienen saunan 6000w eli 6kw/h kiuas tunnissa. Monissa keittimissä on kahden tunnin aikakatkaisu, mutta keitin kannattaisi sammuttaa aina, kun ensimmäiset kupilliset on kaadettu.

Miten tuo pieni sähkönkuluttaja unohtuukin aina vertailusta?

Ilpo Niemi

Ulvila