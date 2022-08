Viime aikoina on kerrottu kauniita korulauseita arvokkaasta vanhuudesta ja vanhusten hoidosta. Valitettavasti nämä korulauseet eivät toteudu arjessa. Tästä minulla on mitä ikävin esimerkki Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän eli POSAn sosiaaliohjaajan tekemästä omaishoidon tuen kielteisestä päätöksestä.

94-vuotias äitini on vaikeasti näkövammainen (näkövamman aste on yli 90 %). Koska näkökyky on näin rajoittunut, hän tarvitsee toisen ihmisen tukea päästäkseen esim. ruokapöytään tai WC:hen. Silmätipat aamuin ja illoin on pantava hänelle. Ruuan valmistus, kaupassa ja apteekissa käynnit on hoidettava hänen puolestaan. Hän ei pysty itsenäisesti peseytymään eikä hoitamaan vaate-huoltoaan.

Lääkärissä, kampaajalla ynnä muille käynneillä hän tarvitsee saattajaa. Näkövammansa vuoksi hän ei pysty hoitamaan pankkiasioita eikä edes soittamaan puhelimella. Sairauskohtauksen sattuessa hän ei pysty pahimmassa tapauksessa edes ottamaan yhteyttä turvarannekkeen huonon kuuluvuuden takia.

Vakavan näkövamman lisäksi äidilläni on kuulovamma, jonka vuoksi hänellä on kuulolaitteet kummassakin korvassa. Kuulolaitteiden asentaminen ja huoltaminen on mahdoton tehtävä hänelle. Näkö-ja kuulovamman lisäksi äidilläni on muitakin sairauksia.

Nämä perustelut riittänevät tässä yhteydessä osoittamaan, että äitini tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa, vaikka hän on henkisesti vireä, seuraa aikaansa ja pystyy kävelemään, kun on rinnalla ohjaaja. Ympärivuorokautisen hoivan ansiosta äitini voi asua kotonaan. Kaikki edellä mainitut seikat muun muassa tulevat esiin terveyskeskuslääkärin lausunnosta.

Yli 70-vuotias sisareni on ollut äitini omaishoitaja vuodesta 2014. Lääkärin ja kotihoidon useasta kehotuksesta sisareni haki lopulta omaishoidon tukea. POSAn sosiaaliohjaajan ratkaisu tuen epäämisestä oli tyrmäävä.

Hänen perustelunsa: ”Päivittäisessä toiminnoissa on jonkin verran avun tarvetta. Omaishoidon tuen perusteet henkilökohtaisen hoidon, hoivan ja huolenpidon sekä ohjauksen ja valvonnan tarpeesta eivät kuitenkaan täyty arviointia 3.8.2022 suoritettaessa.”

Sitten sosiaaliohjaaja tuo esiin indeksin, jolla hän perustelee ratkaisunsa. Minkäänlaista selvitystä indeksin laskemisesta ei ole. Sosiaaliohjaaja ei osaa realistisesti arvioida, miten mahdotonta hauraan vanhuksen on ilman apua selviytyä itsenäisesti elämän perusasioista.

Haluan julkisesti kysyä ratkaisun tehneeltä sosiaaliohjaajalta, millainen vanhus voi saada omaishoidon tukea, jos äitini tilanne ei sitä salli. Kuka on sosiaaliohjaajan sanoin ”oikeudenmukaisempi” tuen saaja? Voiko sosiaaliohjaajan koulutuksella kumota kokeneen lääkärin arvioinnin/lausunnon? Tämäkö on sitä arvokasta vanhuutta?

Päivi Aro

Tampere