Opiskelija, oletko ollut huolissasi mielialastasi kuluneen vuoden aikana?

Kuten Porin kaupungin kesäkuussa 2022 julkaistu hyvinvointiraportti sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun (Samk) opiskelijoiden hyvinvointikyselyn tulokset osoittavat, on koronapandemia-aika saanut monen mielialat heilahtelemaan.

Koronapandemian vaikutukset näkyvät hyvinvoinnissa kuitenkin yksilöllisesti. Osa opiskelijoista on kokenut poikkeusajan myönteisenä, hyvinvointia ja opiskelukykyä tukevana. Tämä ryhmä on valitettavasti vähemmistöä, sillä reilusti yli puolet Samkin opiskelijahyvinvointikyselyyn vastanneista on ollut huolissaan omasta mielialastaan.

Sama trendi on luettavissa Porin kaupungin hyvinvointiraportissa lukioikäisten, tulevien korkeakouluopiskelijoiden osalta.

Et siis ole kokemuksesi kanssa yksin.

Mikä selittäisi opiskelijoiden heikentynyttä mielialaa?

Yhteisöllisyys on vähentynyt aidon vuorovaikutuksen huvetessa. Opiskelija ei ehkä ole löytänyt opiskelupaikkakunnaltaan yhteisöä, johon kuulua ja tuntea itsensä merkitykselliseksi.

Valtakunnallinen korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (2021) osoittaa, että vajaa neljännes opiskelijoista kokee yksinäisyyttä. Samkin opiskelijahyvinvointikyselyn mukaan lähes puolet tuntee itsensä yksinäiseksi.

Kokemus osallisuudesta lisää hyvinvointia, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Osallisuuden ja korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi on Samkissa käynnissä kaksi OKM:n korona-ajan erityisavustusta saanutta hanketta. Näitä toteutetaan opiskelijoiden toiveita kuunnellen yhdessä korkeakouluopiskelijoiden liikunta- ja hyvinvointipalvelu CampusMoWen ja opiskelijakunta Sammakon kanssa.

Tähän mennessä on muun muassa kokeiltu hyvinvointia tukevia etätoimintoja, tarjottu ryhmätoimintaa, käyty yhteisillä metsälenkeillä ja järjestetty hyvinvointiviikko. Syksyn aikana toteutetaan opiskelijalähtöistä, yhteisöllistä vapaa-ajan harrastus- ja vertaistoimintaa.

Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on keskeistä.

Opiskelijoiden mukaan saaminen sosiaalisiin ryhmiin tai toimintoihin on osoittautunut haastavaksi pitkän etäajan jälkeen. Kotoa lähteminen ja kampukselle tuleminen on saattanut olla vaikeaa. Nyt syksyllä järjestetään yhdessä säpinää ja kokeillaan uusia toimintoja osallisuuden ja opiskelukyvyn edistämiseksi.

Vaikka opiskeluyhteisöön palaaminen tuntuisi vaikealta, on hyvä muistaa, että aidot ihmiskontaktit ruokkivat hyvinvointia. Samalla ehkä jo hieman ruostuneet vuorovaikutustaidot heräävät.

Osallistumalla vaikkapa hyvinvointituutoreiden aktiviteetteihin tai CampusMoWen liikuntaryhmiin, tutustutaan toiminnan lomassa toisiin opiskelijoihin ja ilo viriää.

Rohkeasti mukaan.

Samkissa on sloganinkin mukaisesti katse tulevaisuudessa. Ihminen tarvitsee ihmistä voidakseen hyvin.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja sosiaalisten taitojen edistäminen on keskeistä, jotta korkeakouluista valmistuvat tulevaisuuden osaajat ovat toimintakykyisiä ja tuottavia työntekijöitä työelämän tarpeisiin.

Reetta-Kaisa Kuusiluoma

projektipäällikkö, StudyWell – Hyvinvoiva opiskelija ja opiskeluyhteisö Samkissa -hanke

Samk

Maija Penttilä

projektipäällikkö, FeelWell – Katse opiskelijan hyvinvointiin -hanke

Samk