Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen nosti (mielipidekirjoitus SK 21.7.) Telian esimerkiksi vastauksessaan FiComin toimitusjohtajan Elina Ussan kirjoitukseen, joka käsitteli tekijänoikeuslain uudistuksen kummallisuuksia. Haluamme osaltamme oikaista Kopioston kirjoituksen virheellisiä tulkintoja.

Niiranen antaa useampaan kertaan ymmärtää, että tekijät eivät saa kaapelitelevisiossa näytetyistä ohjelmista tekijänoikeuskorvauksia, mikä on yksiselitteisesti virheellinen väite.

Kotimaisten kanavien ohjelmista on jo niitä tuotettaessa maksettu korvaukset kaikkien suomalaisten katsojien puolesta, yhtä lailla kaapeli- kuin antenni-tv-jakelusta. Kun jakelu ei voi olla tämän laajempaa, on vaikea nähdä mihin vaatimus vain vastaanottotekniikkaan perustuvista tuplakorvauksista kaapeliverkossa perustuu, kun katsojan kannalta ilmaiskanavat ovat saatavilla samalla tavoin verkosta riippumatta.

Niirasen viittaus muihin Euroopan maihin on harhaanjohtava, koska lähes kaikissa muissa EU-maissa on erilainen kaapelikanavien jakelumalli ja selvästi vähemmän maksuttomia kanavia. Muualla kaapelitelevisioyhtiöt lisensoivat, paketoivat ja myyvät kanavia, kun Suomessa tv-yhtiöt tarjoavat kanavia ilman tilaajamaksuja.

Mallimme muuttumisen myötä moni nykyinen peruskanava muuttuisi maksulliseksi.

Suomessa kaapelioperaattori on tv-kanavien tekninen jakelija, joka ei saa eikä voi periä maksuttomien kanavien jakelusta mitään korvausta. Kaapeliverkon liiketoiminta perustuu laajakaistaliittymien tarjoamiseen ja maksullisten kanavien myymiseen.

Taloyhtiöiden maksamalla teknisellä korvauksella ylläpidetään verkkoa. On erikoinen ajatus, että kaapelioperaattorin pitäisi suorittaa tekijänoikeuskorvauksia sisällöstä, josta se ei itse saa maksua. Kopioston esittämä malli johtaisi kaapeli- ja antenniverkkojen ja sen myötä katsojien erilaiseen kohteluun vain sen perusteella, miten asiakas vastaanottaa nykyisin maksuttomat tv-kanavat.

Niiranen toistelee kirjoituksessa sanaparia ”edelleen lähettäminen”. Kyse on kikkailusta epätarkalla lakitekstillä.

Operaattorit eivät ”edelleenlähetä” kotimaisia kanavia kaapeli-tv-verkoissa, vaan Suomen mallissa on kyse samanlaisesta alkuperäisestä jakelusta samalle suomalaiselle vastaanottajakunnalle kuin antenniverkossakin. Edelleenlähettämisessä on ensisijaisesti kyse ulkomaisen kanavan lähettämisestä alkuperäisen jakelualueen ulkopuolella olevalle katsojajoukolle. Suomen malli on täysin voimassa olevien direktiivien ja lakien ja nyt käsiteltävänä olevan EU:n verkkolähetysdirektiivin mukainen.

Nykykäytännössä suomalaiset nauttivat eurooppalaisittain poikkeuksellisen laajasta maksuttomien tv-kanavien valikoimasta ja tekijät saavat korvaukset nopeasti, ilman välikäsiä jo ohjelmia tuotettaessa.

Kopioston ajama malli ei olisi katsojien, tekijöiden, tuottajien, tv-yhtiöiden eikä kaapelioperaattorien etu.

Olli-Pekka Takanen

johtaja, tv-liiketoiminta

Telia Finland