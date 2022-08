Suomalaisen yhteiskunnan perusarvoihin kuuluu ikäihmisistä ja vammaisista huolehtiminen. Kuten tiedetään, ikäihmiset haluavat yleensä asua kotonaan mahdollisimman pitkään, eivätkä halua olla vaivaksi yhteiskunnalle. Jotta tämä olisi entistä paremmin mahdollista, meidän tulee luoda hoidolle myös turvallisuutta parantavia ohjeita.

Esimerkiksi kaikki kaupankäynti ja taloudellisten sopimusten tekeminen hoidettavan ja hoitajan välillä tulee olla kiellettyä. Hoitaja ja hoidettava eivät ole tasavertaisia sopimusosapuolia.

Kaikki ikääntyvät. Turvallinen vanhustenhoito on kaikkien etu. Hyvät säännöt tukevat hoidettavan ja hoitajan etuja.

Ikäihmisiä ja vaikeavammaisia asiakkaita hoidetaan julkisissa ja yksityisissä laitoksissa, kotihoidossa sekä omaishoidossa. Yksi näkökulma hoidon arviointiin on, kuinka turvalliseksi hoidettava kokee hoidon ja hoitopaikan.

Lehdissä on viime aikoina ollut huolestuttavia uutisia siitä, että hoidettavien omaisuutta häviää hoitolaitoksissa. Vaatteita, irtainta, jopa huonekaluja raportoidaan hävinneeksi.

Mielikuva hoidon tasosta saa tästä kolauksen. Pitäisikö hoidettavan tavarat hoitojakson aluksi luetteloida, jotta vältytään näiltä ikäviltä asioilta?

Tänä päivänä hoitoa ollaan siirtämässä kotihoitoon. Onko mahdollista, että tämä ongelma siirtyy koteihin?

Miten varaudutaan pitämään kodit turvallisina? Millaista valvontaa hoidon tuottaja järjestää koteihin?

Vanhustenhoidon epäkohdat ovat olleet jatkuvasti esillä, eikä valvonnan järjestelyistä ja tuloksista ole julkisuudessa raportoitu.

Tärkeintä on, että hoidon alkaessa hoidettavaa kuullaan ja kuulemisessa esiin tulevat asiat kirjataan muistioon. Tämä on tärkeää siltäkin kannalta, että yhä suurempi osa hoidettavista on yksinäisiä ja hoitaja voi olla hoidettavan ainoa tuki ja turva.

Tulevaisuudessa yksinelävien osuus vain kasvaa. Voisiko julkisilla edunvalvojilla olla suurempi rooli vanhusten tai vammaisten hoidon valvonnassa?

Edunvalvonnan piirissä on joka tapauksessa kasvava joukko hoidettavia.

Sinikka Alenius

Satakunnan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsen (sd.)

Pori