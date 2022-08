Hoitajamitoituksen määräpäivä 1.4.2023 lähestyy kovaa vauhtia. Ilmoilla on ollut perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin sekä pääministeri Sanna Marinin toimesta keskustelua hoitajamitoituksen lykkäämisestä eteenpäin.

Kuten on huomattu, vihervasemmistohallituksen säätämä hoitajamitoitustavoitteen aikataulu on mahdoton ja se on kriisiyttänyt koko hoiva-alan.

STM:n osastopäällikkö Satu Koskela totesi, ettei budjettiriiheen ole tulossa uusia nopeavaikutteisia ehdotuksia sote-alan työvoimapulan ratkaisemiseksi. Hänen mukaansa ratkaisuvaihtoehdot vaativat tarkempaa selvitystä ja rahoituksen laajat selvitystyöt valmistunevat vasta tulevalla hallituskaudella.

Mitoituksen täyttämiseen annettiin monen vuoden siirtymä, mutta hallitus ei ole onnistunut ratkaisemaan sitäkään; mistä tarvittava määrä hoitajia löydetään, koulutetaan sekä miten heidät saadaan pysymään alalla?

Koronakriisin alun jälkeen terveydenhuoltojärjestelmämme ja hoitohenkilökuntamme ovat joutuneet elämään erittäin kovan paineen alla. Tämä onkin saanut monen hoitajan vaihtamaan alaa kokonaan.

Hallituksen toimenpiteissä ei myöskään hoitohenkilöstön arvostaminen ole näkynyt. Ei ole palkittu, eikä kannustettu koronalisillä henkilöstöä, sillä näihin ei valtion kassasta rahaa löytynyt.

Kaikkeen muuhun sitten onkin löytynyt rajojen ulkopuolella.

Nykyhallituksen politiikka on ajanut vain hoitohenkilöstön romahduksen partaalle ja myös saanut opiskelijat karttamaan alaa. Suomesta löytyy varmasti hoitohenkilöstöä, mikäli vain saadaan alan työolot ja arvostus kuntoon.

Olisi myös syytä tarkastella lähiaikoina pakkorokotelakia nykyisen tutkimus- sekä kokemustiedon mukaan – onko tälle enää perusteita olemassa?

Me tarvitsemme kaiken hoitohenkilöstön takaisin töihin. Vihervasemmistohallituksen tarjoaman kuraveden juottaminen kansalaisille on loputtava.

Niko Viinamäki

Porin kaupunginvaltuutettu, Satakunnan aluevaltuutettu (ps.)