Niin Suomessa kuin muissa EU-maissa laajemminkin kitistään oikeutetusti energian saatavuudesta ja hinnasta. Länsimaiden jatkuvan kitinän Venäjän presidentti Vladimir Putinin kuittaa voitokseen.

Venäjä osaa kansalaisilleen kertoa, että jopa ”Ukraina-operaatioonkin” syyllinen on länsi, joka uhkaa Venäjän turvallisuutta vihamielisten hyökkäysaikeidensa lisäksi myös pakotteillaan, joista lännen kansa joutuu nyt kärsimään.

Sen sijaan Venäjällä ei pakotteiden vaikutuksista julkisuudessa meluta. Venäjän kansalle on tarjolla Putinin totuus.

Venäjän aloitti viime helmikuussa julman hyökkäyssodan Ukrainan kansaa kohtaa. Sodan päättymisestä ei ole mitään merkkejä näkyvissä. Lännen valitukset muun muassa energian saatavuudesta ja siihen liittyvistä hintojen noususta antavat Putinille uutta puhtia hyökkäyssotansa jatkamiselle.

Venäjä on Putinin johdolla hakenut hyökkäyssodalleen uusia ystäviä muun muassa Afrikan maista, joiden konflikteissa on sotinut Wagnerin palkkasotilaita. Nyt niitä on nähty sotivan myös Venäjän puolesta Ukrainassa.

Putinin ja Nato-maa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin tapaamiset ovat vain tiivistyneet. Juuri äsken presidentit sopivat, että Turkki maksaa maakaasunsa ruplilla, kuten Putin on muiltakin kaasua ostavilta mailta edellyttänyt.

Turkin presidentti Erdoganin on uhannut jäädyttää Suomen ja Ruotsin Naton jäsenhakemukset ellei Turkin esittämiin kurdeja koskeviin vaatimuksiin suostuta. Mikä onkaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien kohtalo, kun Venäjän ja Turkin ystävyys näyttää yhä syvenevän?

Meillähän on ensi vuoden huhtikuussa eduskuntavaalit. Niihin jo nyt vaikutetaan kuukausittaisilla puolueita koskevilla mielipidemittauksilla, jotka energian saatavuuden ja hintojen ohella nostattavat myös sisäpoliittisia intohimoja jonkun puolesta tai jotain vastaan.

Tässäkään mielessä tuskin Putinin Venäjä jättää Suomen eduskuntavaaleja huomioimatta.

Pentti Välimaa

Pori