Jäteasemien ja -katosten käyttö on täysin holtitonta

Kuntien yleisille jäteasemille ja asuntoyhtiöiden jätekatoksiin jätetään täysin välinpitämättömästi kaikenlaista sinne kuulumatonta romua ja tavaraa. Tätä on varmaankin tehty aina, mutta tilanne on edelleen vain pahentunut. Toiminnalla aiheutetaan suuria, täysin ylimääräisiä ja turhia kustannuksia sekä kunnille että asuntoyhtiöille.

Kokemukseni perusteella tiedän, että ongelmaa on kaikkialla. Toimin useiden asuntoyhtiöiden hallitustehtävissä sekä pääkaupunkiseudulla että Satakunnassa. Lähes kaikissa yhtiöissä on ilmennyt jonkinlaisia ongelmia. Pääkaupunkiseudulla toiminta on näkemäni perusteella kuitenkin törkeämpää.

Jätepaikoille tuodaan suuria huonekaluja, erilaisia kodinkoneita, polkupyöriä, kaikenlaista rakennusjätettä, joiden mukana jopa maaleja, oikeastaan kaikkea mahdollista.

Sen lisäksi, että virheelliseen käyttöön syyllistyvät yhtiön omat asukkaat, jätteitä tuovat alueille täysin ulkopuoliset tahot. Tämä toiminta toteutetaan usein öiseen aikaan. Kuukauden vaihteet ovat erityisen pahoja, koska silloin jotkut poismuuttajat eivät välitä enää mistään sovituista säännöistä.

Joku aika sitten yhtiön jätepaikalle oli tuotu saunaremontin jätteet. Jätepaikka oli uuden taloyhtiön, joten niissä asunnoissa ei saunaremontteja tehty. Yöllä oli paikalle tuotu saunan lasiovi karmeineen sekä sähkökiuas kivineen.

Kerran oli lopetettu kotitoimisto, koska jätepaikalta löytyi aamulla toimistopöytä, -tuoli, tietokoneen näyttö ja tulostin mustekasetteineen.

Yksi äärimmäisin tapaus oli, kun kunnan jäteasemalle oli tuotu pieniksi palasiksi pilkottu kokonainen mopedi. Oli siinä töitä tehty ennen kuin kulkuväline oli saatu niin pieniin osiin, että se mahtui metallikeräyssäiliöön juomatölkkien päälle moottoreineen päivineen.

Valitettavasti poliisin resurssit eivät riitä näiden asioiden selvittämiseen, vaikka kyseessä on kuitenkin jonkin tason jätehuoltorikos. Edes lukot tai kamerat eivät aina auta. Asentamamme sähkölukko revittiin viikossa kokonaan irti.

Jukka Moilanen

Ulvilan kaupunginjohtaja emeritus

asuntoyhtiöiden hallitustehtäviä sekä Satakunnassa että pääkaupunkiseudulla

Harjavalta