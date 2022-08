Sampsa Kataja kirjoittaa muunneltua totuutta Luvian kalankasvatuksesta (SK-kolumni 9.8.).

Ei Luvian kalankasvatusta ole siirretty ulkosaaristoon tai "avomerelle" kuin olemattoman pieni osa, vaan sinne on tullut uutta kalankasvatusta moninkertaiset määrät entiseen kasvatusmäärään verraten.

"Avomeri" tarkoittaa tässä Katajan kolumnissa saariston reunassa olevia kalankasvatusaltaita Uskalinmaan ja Iso-Pietarin saarten välissä, Maskalin saarten lähellä – ei siis todellakaan missään avomerellä.

On toki kovin kivaa, että Luvian purjehdusseuran (lieneekö Ryöväskerissä vai missä tällainen Luvian Purjehdusseura majailla – ainakin SSP on siellä) lähivedet ovat ainakin Katajan mielestä nopeasti ja selkeästi parantuneet, mutta totuus on kyllä jotain muuta. Ainakin muualla Eurajoki–Luvian-saariston vesillä muun muassa viikolla 29 oli useana päivänä sinilevää ainakin Uskalinmaasta Laitakariin ulottuvalla alueella (ensimmäisen kerran näin sitä myös omassa rannassani), saaristossa ahvenruohoa ennenäkemättömät määrät jo ennen juhannusta, vesi varsin sameaa koko kesä- ja heinäkuun jne.

En tiedä, eikö Kataja ole tietoinen siitä, että Luvian kalankasvatuksen määrä on nyt moninkertaistunut uusien kasvatusaltaiden myötä ja näin on myös fosfori- ja typpipäästöt.

Se missä päin päästöjä Luvian pieneen saaristoon lasketaan ei tilannetta hirveästi muuta – kaikkialle se leviää, etenkin kun pääpaikka altaille on puolet vuodesta Lampoorin edusta, Luvian sisäsaaristossa Laitakarin lähellä, siis ei edes Katajan "ulkomerellä".

Jokainen kilo fosforia ja typpeä joka voidaan jättää laskematta saaristoon pitää myös jättää laskematta, sillä Selkämeren tilanne on tosiaan huolestuttava. Harmittaa myös, että Katajan arvovallalla oleva henkilö ei tätä näe.

Erkki Normia

yli 60 vuotta Luvian saaristossa kesänsä viettänyt.