Kuinka kaukana on sinun lähikirjastosi?

Tänä vuonna Porin kirjastoverkkoon kuuluu kymmenen lähikirjastoa. Luvussa ovat mukana kaikki Porin alueen kirjastot, myös Nakkila, Lavia ja Noormarkku. Syksyllä 2022 kymmenen lähikirjaston sijaan avoinna on vain kuusi.

Porin kirjastoverkkoa on viime aikoina mittavasti supistettu. Ensin lopetettiin Sairaalakirjasto, kesäkuun lopussa Käppärän ja seuraavaksi Puuvillan sekä Ruosniemen kirjastot. Reposaaren kirjasto on remontissa ja Ahlaisten kirjastolle ei löydy tiloja.

Korvaavat kirjastopalvelut Vähärauman ja Pohjois-Porin koulukeskuksissa eivät tule tiloiltaan ja resursseiltaan vastaamaan aiempia kirjastoja, ja jälkimmäinen aukeaa vasta vuoden kuluttua. Kerran viikossa Reposaaressa ja Ahlaisissa käyvä kirjastoauto ei korvaa oikeaa kirjastoa.

Kirjasto ei ole vain kirjojen säilytyspaikka tai lainatiski. Se on kohtaamispaikka, suoja ja yhteisöllinen tila.

Kirjastolain mukaan yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Yleisen kirjaston tehtävänä on tarjota aineistonsa, tilansa ja palvelunsa jokaisen käyttöön.

Porin kirjastopalveluissa tulee ainakin vuoden olemaan iso aukko. Vuosi on pitkä aika erityisesti lapsille ja nuorille. Koronan aikana moni lapsi lopetti harrastuksensa. Vuoden aikana moni saattaa lopettaa lukemisen.

Tilanne ei juuri parane vuonna 2023. Remontti- ja rakennustöiden jälkeen kirjastoja on yhä vähemmän kuin niitä on lakkautettu, ja siten monen porilaisen lähikirjasto on aiempaa kauempana ja hankalampien kulkuyhteyksien päässä.

Kirjasto on lähipalvelu.

Voidaan kysyä, ovatko yleisen kirjaston palvelut Porissa tosiaan kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa, kuten niiden kirjastolain mukaan tulisi olla.

Haluamme myös nostaa esille kirjastolain kohdan, jonka mukaan kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen ja että kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevissa asioissa.

Erityisesti Puuvillan kirjaston lakkauttamisen kohdalla lainkohta tuntuu jäävän täyttämättä. Lain edellyttämä asukkaiden kuuleminen tapahtuu kunnassa kyseisen hallintokunnan eli tässä tapauksessa sivistyslautakunnan toimesta.

Nyt Puuvillan kirjaston sulkemisesta syyskuussa 2022, vuotta suunniteltua aiemmin, ilmoitettiin suoraan kuntalaisille heinäkuussa, kesken lomien.

Lakkauttamisen syynä on, että kauppakeskus irtisanoi vuokrasopimuksen. Tähän sillä on oikeus, mutta sivistyslautakunta ei käsitellyt asiaa millään tavalla. Mielestämme kaupungin olisi tullut antaa asia lautakunnan käsiteltäväksi heti, kun kauppakeskus ilmoitti siitä. Lautakunnan olisi tullut käsitellä mahdollinen vuokrapyyntö ja keskustella korvaavista kirjastopalveluista.

Se, ettei asiaa käsitelty lainkaan ja yksityinen yritys pääsi näin lakkauttamaan kaupungin julkisia palveluita, on osoitus kunnallispolitiikasta, joka ei ole lainkaan niin läpinäkyvää kuin Pori julkisessa kuvassaan haluaa antaa ymmärtää.

Jos kirjastoja on näin helppo lakkauttaa, karsia ja supistaa, kuinka kaukana lähikirjastosi on viiden vuoden kuluttua?

Porin lähikirjastoyhdistys ry:n hallitus

Reetta Vehkalahti

puheenjohtaja

Pori