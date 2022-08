Suuri osa suomalaisista ei ole kuullut Mediapoolista. Se ei kuitenkaan ole mikään satuolento, vaan totisinta totta. Siitä löytyy tietoa muun muassa googlaamalla.

Mediapooli perustettiin vuonna 2014 Huoltovarmuuskeskuksen alaisuuteen, ja sen toimintaa rahoittaa huoltovarmuusrahasto. Mukana Mediapoolissa on useita kymmeniä media-alan yrityksiä, joista tärkeimmät ovat Yle, MTV ja Sanoma-konserni, johon Satakunnan Kansakin kuuluu.

Mediapoolilla on oma toimisto ja henkilöstö. Sen valmiuspäällikkö on Tero Koskinen. Tuo nimitys ”valmiuspäällikkö” jo viittaa siihen, mikä on Mediapoolin tehtävä. Se vastaa Suomen kriisiajan tiedotuksesta.

Mediapooli on toiminut jo kahdeksan vuotta, vaikka mitään kriisiä ei Suomessa ole ollut.

Mediapooli on yhdenmukaistanut Suomen tiedotusta, kuten kriisiaikaan kuuluu. Näkemykseni mukaan se on samalla heikentänyt demokratiaa ja sananvapautta. Vain samanlaiset mielipiteet saavat pääosan julkisuudesta.

Venäjä on tämän mukaan uhka Suomelle ja Nato Suomen turva ja pelastus. Kaikkien eduskuntapuolueiden ulkopoliittinen linja on sama.

Esille pääsevät ne, jotka kovimmin huutavat Venäjää vastaan. Tästä ovat esimerkkeinä ehdotus aidan rakentamisesta itärajalle ja turistiviisumien poistaminen venäläisiltä.

Mediapoolissa on erilaisia alaryhmiä, joista tiedotuksen kannalta tärkein on sisältöryhmä, jota johtaa Satakunnan Kansan entinen ja Ylen nykyinen päätoimittaja Jouko Jokinen. Sen tehtävä on yhdenmukaistaa tiedotuksen sisältöä.

Satakunnan Kansa on vakuuttanut toimivansa sananvapauden puolesta, ja minusta on siinä onnistunut hyvin. Toivottavasti sama linja jatkuu.

Demokratia voi toimia vain, jos erilaiset mielipiteet pääsevät julkisuuteen.

Mikko Elo

valtiopäiväneuvos

Pori