MTV:n uutisoiman mielipidemittauksen tulos ennakoi, että hyvätuloiset ja pienituloiset ovat ensi vuoden eduskuntavaaleissakin vastakkain.

Mielipidemittauksen mukaan ”hyväosaisista” suuri enemmistö suhtautuu Sanna Marinin (sd.) viiden puolueen naisenemmistöiseen hallitukseen kielteisesti. Mittauksen tulos ei yllätä, mutta sillä on sitäkin suurempi poliittinen merkitys.

Ovathan hyvätuloiset aktiivisempia äänestäjiä kuin pienituloiset? Yleinen tapa on, että politiikkaa tehdään vaalivoittajan ehdolla.

Hyvätuloisten kielteisyydestä huolimatta Sanna Marin hallitus on joutunut sellaisten haasteiden eteen, joita aiemmat hallitukset eivät vuosikymmeniin ole kokeneet. Ensin tuli maailman laajuinen koronepidemia, joka jatkuu yhä. Samoin jatkuu viime helmikuussa Venäjän aloittama julma hyökkäyssota Ukrainassa.

Nämä tapahtumien ovat aiheuttaneen Suomelle ja suomalaisille sekä uhrauksia että menetyksiä. Koronakuolemien lisäksi tautiin on tilastojen mukaan sairastunut lähes 283 000 suomalaista. Koronan takia on terveydenhuollossamme työskennelty äärirajoilla.

Korona on aiheuttanut suomalaisille taloudellisten menetysten lisäksi myös henkisiä koettelemuksia, kuten muun muassa opiskelijoille.

Keskustan puheenjohtajuudesta tylysti syrjäytetty Katri Kulmuni julisti heti koronakauden alussa, ettei yksikään yritys saa koronan takia kaatua. Koronataudista aiheutuvien menojen lisäksi hallitus on tukenut yrityksiä ja muuta elinkeinoelämää miljoonilla euroilla.

Tästäkin syystä Suomi on muiden EU-maiden tavoin velkaantunut. Mutta se on taannut, että yritykset ja elinkeinoelämä ovat pystyneet työllistämään. Työllisyysasteemme on noussut 74 prosentin tuntumaan. Työttömyysasteemme on laskenut 6,4 prosenttiin.

Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainaan on Suomessa ”joitakin äärilaitojen kulkijoita” lukuun ottamatta laajasti tuomittu siitäkin huolimatta, että EU-maiden yksituumaiset venäjäpakotteet ovat rokottaneet myös suomalaisia muun muassa energiahintojen nousun seurauksena.

Pentti Välimaa

Pori