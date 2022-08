Poriin kaavailtu haikararaha on hyvä alku, mutta syntyvyyden kasvattamiseksi se on liian pieni toimi

Syntyvyyden lasku on pitkään jatkunut ilmiö Suomessa.

Kesäkuussa Porin perusturvalautakunta suositteli niin sanotun haikararahan käyttöönottoa: Porin kaupunki maksaisi 400 euroa toisesta ja kolmannesta syntyvästä lapsesta. Tällä rahalla toivotaan olevan positiivinen vaikutus lasten hankkimiseen ja Porin imagoon lapsimyönteisenä kaupunkina.

Tämä suosittelu on hyvä alku ja keskustelunavaus Porin, Satakunnan ja Suomen väestönkehityksen kannalta. Valitettavasti se on vain liian pieni toimi syntyvyyden kasvattamiseksi.

Nykyisistä Euroopan valtioista vain Unkari on onnistunut kääntämään syntyvyyden merkittävään nousuun, vaikka hekään eivät vielä ole väestön uusiutumisrajan – 2,1 lasta per nainen – yläpuolella.

Mitä he ovat tehneet tämän muutoksen aikaansaamiseksi?

Unkarissa äiti, joka on synnyttänyt neljä lasta, ei maksa enää koskaan tuloveroa. Perheet saavat lainan isompaa asuntoa varten, joka on maksettu takaisin kolmannen lapsen jälkeen kokonaan. Nämä ovat toimenpiteitä, joilla on pitkälle kantavia vaikutuksia, kertaluontoisen pikkusumman sijaan.

Mutta muutokset eivät ole olleet pelkästään vero- ja lainapolitiikassa, vaan Unkari on muuttanut kulttuuriaan lapsimyönteiseen suuntaan, jossa valtion taholta suurperheen vanhemmat nostetaan ihailun ja imitoinnin kohteeksi.

Meillä naisministerit ovat näyttäneet positiivista esimerkkiä hankkimalla lapsia, mutta valitettavasti heidän ajamansa politiikka ei tähtää perheen perustamisen helpottamiseen riittävällä päättäväisyydellä ja tarmolla.

Viimeisin kerta, kun suomalaisen naisen lapsiluku oli 2,1 eli väestön uusiutumisen rajan verran, oli vuonna 1968.

Antti Rinne lynkattiin, kun hän meni ehdottamaan vuonna 2017 synnytystalkoita suomalaisen syntyvyyden kasvattamiseksi terveelle tasolle. Kohun jälkeen Rinne pahoitteli sanomisiaan, mutta ei hän väärässä ollut.

Mitä pidemmälle annamme nykyisen kehityksen jatkua, sitä vaikeampaa syntyvyyden korjaus tulee olemaan.

Yksi kaupunki tai kunta ei tätä kehitystä tule muuttamaan, mutta tekemällä radikaalejakin tekoja syntyvyyden kasvattamiseksi voimme saada kansallisen asenneilmapiirin muutettua oikeaan suuntaan.

Tapio Rantanen

palveluvastaava

Pori