Ydinvoima ei ole huolettanut vain Matti Vanhasta (kesk.), vaan kokonaiset valtiot törmäilevät sinne sun tänne.

Ydinvoiman vastustaminen toi Vanhasen, tuoreen takarivin taavin, politiikan parrasvaloihin: Marraskuussa 1992 eduskunta käsitteli Esko Ahon (kesk.) hallituksen energiaselontekoa. Tähtäimessä oli lupa viidennen voimalan – Olkiluoto 3:n – rakentamiselle.

Vanhanen laati ponnen, jonka mukaan lisää ydinvoimaa ei rakenneta. Se yllätti hallituksen housut kintuissa ja voitti äänin 96–78. Helsingin Sanomien toimittaja kuvaili "riemukkaita tunteenpurkauksia, joita tuskin koskaan nähdään eduskunnan arvokkaassa salissa".

Vihreät hihkuivat Vanhasen ympärillä. Ponsi viivästytti vuosikymmenellä ydinvoiman lisärakentamista. Valitettavasti urakkakin pissasi. Alkuperäinen tavoite oli 2009.

Toukokuussa 2010 Vanhasen takki pääministerinä kääntyi, vaikka entiset vihersisaret, ministerit Anni Sinnemäki ja Tuija Brax, tappelivat yhä hurjasti vastaan.

VANHASESTA on tullut jaarittelija. Presidentinvaalit ovat menneet täysin poskelleen. Nato-jahkailusta ei saanut selvää. Hän kuitenkin yritti taas päästä irti tapetista kertomalla Iltalehdelle, että presidentti oli ollut varovainen, mutta hän itse oli Nato-päättäjien etujoukossa. Presidentiltä tuli hieman palautetta.

VIHREÄT "MARSSI" kahdestakin hallituksesta ydinvoimakantansa vuoksi; 2002, jolloin Olkiluoto 3 sai lupansa, ja 2014 Fennovoiman takia.

Nyt palttoo on täysin kääntynyt. Kannattajistakin 50 prosenttia on ydinvoiman kannalla, 23 vastustaa. Koko kansasta myönteisiä on 63 ja vastaisia 14 prosenttia.

Jopa Ville Niinistö iloitsee Olkiluoto 3:sta. Sen myötä ydinvoiman osuus sähkön tuotannostamme on rapiat 40 prosenttia.

SAKSAN VIHREÄT olivat sitkeämpiä. He muun muassa vainosivat ydinjätteiden kuljetuksia. Fukushiman onnettomuus 2011 ratkaisi Angela Merkelin kannan: ydinvoima lopetetaan tämän vuoden (2022) lopussa. 2011 Saksassa oli 17 voimalaa. Ne tuottivat neljänneksen sähköstä.

Kolme on jäljellä. Niiden sulkemisesta on käytännössä luovuttu. Ydinvoiman korvaaminen Venäjän maakaasulla kostautui. Hiilivoimalat savuttavat ainakin 2030-luvun lopulle. Muuten tulee vilu.

RANSKA MAAILMAN ydinykkösenä tuottaa noin 70 prosenttia sähköstään 56 ydinvoimalalla. Hankkeissa on 14 uutta, mutta vanhoja on sammutettava.

Belgia päätti pyhästi luopua ydinvoimasta ja korvata aukon maakaasulla – paitsi ettei luovu. Seitsemän voimalaa tuottaa yhä 55 prosenttia sähköstä.

Ruotsi kansanäänesti 1980 ydinvoimasta luopumisen puolesta vuoteen 2010 mennessä, mutta nyt voimaloita on uudistettu 2030- tai 2040-luvulle. Kuusi reaktoria jauhaa noin 40 prosenttia maan sähköstä.

RUOTSISTA puheen ollen saksalainen Uniper on osaomistaja sen ydinvoima- ja vesivoimaloissa, mutta liikevaihdoltaan itseään yli 10 kertaa suuremman Uniperin osto oli Fortumilta pöljää.

Se tulikin sijoittaneeksi hiileen ja maakaasuun. Kauppa on laskennallisesti maksanut jokaiselle suomalaiselle jo 1 700 euroa.

YDINVOIMALOITA on 32 maassa yhteensä runsaat 450. Alan kansainvälisen järjestön IAEA:n mukaan noin vuonna 2050 sähköstä olisi ydinvoimaa 30–60 prosenttia.

Se olisi melkoinen "vihreä siirtymä".

Greenpeace pystytti ”Itsekkyyden muistomerkin” Helsingin Linnunlauluun vuonna 2010. Sen oli määrä olla eräänlainen häpeäpaalu: siihen on kaiverrettu Olkiluoto 4:n puolesta äänestäneiden nimet. Kirjoittaja toteaa, että graniittiin nimensä saaneet voivat olla siitä nyt ylpeitä.

KOMEA GRANIITTIPAASI Helsingin Linnunlaulussa on takinkäännön symboli. Greenpeace pystytti "Itsekkyyden muistomerkin" 2010, jolloin eduskunta antoi luvan silloin haaveillun Olkiluoto 4:n rakentamiselle. Kiveen kaiverrettiin kuin häpeäpaaluun hankkeen puolesta äänestäneiden nimet.

Nyt kantansa tarkistanut Greenpeace ei enää moista pykäisi. Ja graniittiin nimensä saaneet voivat olla siitä aiheellisesti ylpeitä.

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan entinen päätoimittaja.