Hollannissa isoja aurinkokennoja on otettu paljon käyttöön viime vuosina. Kuva on otettu lentokoneen ikkunasta kesäkuussa.

Auringon säteilyteho on kesäpäivänä noin 1 000 W/m2. Suomen leveyspiireillä keskimääräinen teho vuodessa on 100 W/m2. Aurinkokennojen hyötysuhde on noin 20 prosenttia, joten ne ottavat keskimäärin talteen 20 W/m2 vuoden aikana helteellä ja pakkasella.

Parhaimmillaan tuulivoimala voi tuottaa vuodessa keskimäärin noin 1 W/m2 tehon. Käytännössä teho jää selvästi tätä pienemmäksi, koska liian lähekkäin olevat myllyt häiritsevät toistensa toimintaa. Lisäksi myllyt pilaavat maiseman kymmenen kilometrin säteellä.

Kasvit hyödyntävät parhaimmillaan 1 prosenttia auringonvalon energiasta. Keskimäärin vuodessa hyötysuhde on vain 0,1 prosenttia, koska kasvit eivät toimi yöllä, eikä matalissa lämpötiloissa. Keskimäärin peltoviljelyssä bioenergiaa saadaan talteen siis 0,1 W/m2. Lisäksi peltoja pitää lannoittaa, myrkyttää, korjata sato ja muuttaa se energiaksi.

Näistä lähtökohdista katsottuna tuulivoimassa tai puhtaassa energiaviljelyssä ei ole mitään järkeä. Ikävä kyllä viherkiihkoilijat ajavat asioita tunteen avulla, koska he eivät osaa laskea erilaisten vaihtoehtojen energiahyötysuhteita ja ympäristöjalanjälkiä.

Hollannissa tuulta on hyödynnetty satoja vuosia, mutta viime vuosina pelloille ja talojen katoille on asennettu massiivisia määriä aurinkokennoja. Hollannissa järjen ääni alkaa hiljalleen voittaa, tämä on helppo huomata lentokoneesta, jos lentelee siellä päin.

Myös Kiinassa päätöksiä tehdään järjen avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinalaiset ovat hankkineet parhaan aurinkokennoteknologian ja tuottavat nykyään jo yli 80 prosenttia koko maailman aurinkokennoista, lähivuosina osuus nousee 95 prosenttiin.

Tässä mielessä ajaudumme ojasta allikkoon, kun yritämme korvata riippuvuuttamme Venäjän energiasta toisen diktatuurin aurinkokennoilla.

Teknologia on menestyvän yhteiskunnan tärkein omaisuus. Tuhannen euron kännykän takana olevan teknologian arvo on tuhansia miljoonia euroja. Teknologia koostuu patenteista, tavaramerkeistä, tutkimustuloksista, ammattisalaisuuksista, osaamisesta ja alan koulutuksesta.

Kiinalaiset ovat ymmärtäneet teknologian arvon jo 7 000 vuotta sitten. Silkkimonopoli säilyi Kiinassa tuhansia vuosia, koska silkkiteknologianvienti oli kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty.

Valitettavasti Euroopassa poliitikot eivät ole vieläkään ymmärtäneet teknologian arvoa.

Nykyiset poliitikot ovat viimeisen 40 vuoden aikana luoneet EU:hun toimintaympäristön, jossa yritysten kannattaa ulkoistaa teknologinen osaaminen, työpaikat ja päästöt diktatuurimaihin, joissa patenteilla ei ole juuri mitään merkitystä.

Lisäksi vihervirkamiehet esimerkiksi Vaasan hallinto-oikeudessa tekevät kaikkensa, jotta paras mahdollinen akkumateriaaliteknologia siirretään Harjavallasta diktatuurimaihin. Tällainen politiikka on viesti myös muille yrityksille siitä, että Suomeen ei kannata investoida.

Politiikan suuntaa on pakko muuttaa, jos haluamme, että diktatuurit eivät tulevaisuudessa voi kiristää demokraattisia valtioita energian ja teknologian avulla.

EU-tason lainsäädäntöä tulee kehittää niin, että yritysten kannattaa investoida EU-alueelle. Keinoja on monia, kyse on vain poliittisesta tahdosta.

Diktatuurit asettavat länsimaisille yrityksille monia erilaisia rajoituksia. Vastavuoroisesti demokraattiset valtiot voivat asettaa diktatuureissa tehdyille tuotteille sananvapauteen, ihmisoikeuksiin, lapsityövoimaan ja ympäristöjalanjälkiin perustuvia vaatimuksia ja tulleja.

Antti Roine

tekniikan tohtori

Ulvila