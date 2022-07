Kirjoittaessani tätä kansalaisaloite valvotuista käyttötiloista suonensisäisten huumeiden käyttäjille on loppukirillä saanut vihdoin tarvittavat allekirjoitukset. Saa nähdä, mitä eduskunnassa tapahtuu, mutta itse näen jokaisen nimen signaalina sille, että päihdesairaat aletaan tässä maassa nähdä ihmisinä.

Tosin aloitteen yhteydessä on ilmennyt myös poikkeuksellisen rumaa kirjoittelua. Mitä muuta vähemmistöä saa enää julkisesti parjata? Ei ole korrektia kutsua homoseksuaaleja, tummaihoisia tai lihavia niillä yleisimmillä haukkumanimillä, mutta addikteja narkkaritellaan kasuaalisti.

Tai käytännössä huono-osaisimpia katukuvassa näkyviä sekakäyttäjiä, koska julkkiskohut ovat näyttäneet sen, että harva edes tunnistaa toiminnallista päihderiippuvaista. Etenkään, jos on kyse muusta kuin alkoholista.

Alkoholin ja muiden päihteiden välinen kaksinaismoralismi on edelleen Suomessa väkevää. Hermomyrkkyä, liuotinta ja karsinogeeniä on ihan jees vetää överit, mutta aikuisen yrtin kanssa rentoutuminen silloin tällöin tekee nistiksi.

Ihmekös tuo, kun vielä ikäisilleni valistus oli sitä, että erilaisten aineiden sijasta on köntti nimeltä huumeet. Eka kerta mitä tahansa koukuttaa ja tappaa.

Luulisi, että jokainen ymmärtää 2022, että WHO:n mukaan huomattavasti alkoholia vähemmän haitallisella aineella maustettu tupakka kerran kuukaudessa on eri asia kuin vaarallisen myrkyn piikittäminen päivittäin.

Ja tässä kohtaa kannattanee sanoa, että ei ole omaa lehmää ojassa. Ainoat päihteeni ovat kahvi ja tee.

Nuorten kasvanut huumekuolleisuus on puhuttanut paljon. Syystä. Mutta jos tilastoja tarkastelee vähänkään uutisotsikoita pidemmälle, jutussa on monta puolta, mistä otsikot eivät huuda.

Puhutaan Subutex-kuolemista ja sotketaan asiaan jo USA:n opioidiepidemiakin. Pelkällä buprenorfiinilla on kattovaikutuksen vuoksi lähes mahdoton saada henkeään pois. Kyse on useimmiten moniainemyrkytyksistä. Ja mukana on yleensä myös se alkoholi, joka voimistaa lääkkeiden hengitystä lamaavaa vaikutusta.

Miksi Suomi johtaa nuorten huumekuolemien tilastoja Euroopassa?

Arvelen maallikkona, että ensimmäinen syy on se, että kaikissa muissa maissa ei ole tapana harrastaa yhtä rajua sekakäyttöä.

Toinen syy on se, että Suomi on maantieteellisesti täällä pussinperällä, jolloin alimmalle käyttäjäportaalle jää ne jatketuimmat pussinpohjat, eli kuka ties mitä sisältävät aineet.

Uskon ja toivon, että humaani päihdevalistus opettaisi esimerkiksi, mitä ei kannata käyttää ja miten, jos ei halua kuolla. Totta kai ennaltaehkäisy on tärkeintä, mutta se ei tavoita kaikkia.

”Just say no”, ei riitä.

Myös ne tilastot ovat järkyttäviä, joissa yliannostuksen ottaneelle ei ole uskallettu soittaa apua käyttörangaistuksen ja sen seurausten pelosta.

Päihdevalistuksen pitää perustua faktoihin, ei pelotteluun. Poliisin määrärahojen tuhlaaminen käyttäjien perässä juoksemiseen ei auta ketään.

Kirjoittaja on porilainen kirjailija.