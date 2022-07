Olen hämmästyneenä ja surullisena seurannut valtiopäiväneuvos Mikko Elon Venäjään liittyviä mielipidekirjoituksia lehden palstoilla ja somessa. Vapaassa maassa jokaisella on oikeus mielipiteensä. Jokaisella on myös oikeus valita, millaisiin tietolähteisiin uskoo ja luottaa. 22.7. Satakunnan Kansassa julkaistussa mielipidekirjoituksessa oli kuitenkin jotain, mikä ylitti sietokykyni.

Elo päättää kirjoituksensa lauseella ”Siperia saattaa ensi talvena tosissaan opettaa”. Historiaa tuntevana miehenä luulisin hänen tietävän, mitä ilmiasu ”Siperia opettaa” tarkoittaa. Virossa se tarkoitti yli 30 000 ihmisen pakkosiirtoa tuhansien kilometrien päähän. Syynä saattoi olla väärässä paikassa väärään aikaan lausuttu sana tai vaikkapa se, että karkotettavien lukumäärää ei muuten saatu täyteen. Perheet hajotettiin ja lapset jäivät ilman vanhempia.

Isoisäni joutui toisen maailmansodan aikana neuvostoarmeijaan. Eräässä tilanteessa häntä provosoitiin niin, että hän erehtyi kertomaan, mitä oikeasti ajatteli itsenäisen Viron ”vapauttamisesta” vuonna 1940. Se riitti lähtöpassiksi Siperiaan hankkimaan valtioneuvos Elon markkinoimia oppeja.

Tällä oppimatkallaan hän menetti terveytensä ja palatessaan Viroon elinaikaa ei ollut enää monta vuotta jäljellä. Hän kuoli ennen syntymääni.

Elon kirjoituksen loppulause on ilmeisesti ajateltu vitsikkäänä viittauksena siihen, että vajaus Venäjältä tulevasta kaasusta voisi aiheuttaa puutetta lämmitysenergiasta. Siperiassa kun on tunnetusti kylmä. Viittaus on kuitenkin erittäin epäonnistunut ja loukkaava niitä kohtaan, joiden elämään Siperia on oikeasti vaikuttanut.

Mitä siis Siperia meille oikeasti opettaa?

Minulle se opettaa, että vapaus ja oikeus määrätä itse kohtalostaan vaatii joskus uhrauksia. Se opettaa myös, että onneksi on niitä, jotka eivät ole alistuneet totalitarismille vaan ovat uskaltaneet sanoa mielipiteensä. Lisäksi se opettaa, että vapaus on mahdollista myös pienille kansoille, mutta se ei tule ilmaiseksi kuin Manulle illallinen, vaan vaatii uskallusta puolustaa omia mielipiteitään. Myös silloin, kun vastassa on ylivoimainen mahti.

Haluan lopuksi kysyä valtiopäiväneuvos Elolta, millainen on hänen tulkintansa Siperian opetuksista.

Ovatko hänen mielestään neuvostovallan tekemät karkotukset olleet kenties oikeutettuja? Vai ovatko karkotukset ylipäätään vain länsivaltioiden propagandaa tai virolaisten yliherkkää mielikuvitusta? Onko hän Venäjän nykyjohdon kanssa samaa mieltä siitä, että Baltian maita ei olisi koskaan pitänyt päästä irtaantumaan Neuvostoliitosta?

Entä Suomi, olisiko Suomenkin pysyttävä Venäjän liittolaisena Valko-Venäjän rinnalla?

Millaisen historiankäsityksen kanssa oikeastaan olemme tekemisissä, kun luemme näitä kirjoituksia?

Tarmo Lipping

Porin yliopistokeskuksen johtaja

Pori