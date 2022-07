Katkontie Honkajoella sai uutta reunapintaa. Ensin tuli mieleen, että onko tämä unta, mutta totta se kuitenkin oli.

Toiveena oli, että koko tie peruskorjattaisiin ja päällystettäisiin kauttaaltaan. Se oli kuitenkin tähän tilanteeseen toiveajattelua. Vajaaksi korjaus jäi, mutta varmasti se jatkossa tehdään myös koko tien osalta.

Tämä oli kuitenkin hyvä perusparannus tielle, niin sanottu köyhän miehen korjaus. Tien reunat, jotka olivat painuneet vaarallisesti ojaan päin saatiin tasattua ja nostettua siten, että ajoturvallisuus parani huomattavasti sekä raskaan että kevyen liikenteen osalta.

On kiitoksen paikka, että tämä parannus saatiin.

Suomessa on paljon huonokuntoisia teitä, ja olisi ollut viisasta satsata korjauksiin aikaisemmin, muun muassa halvemman öljyn aikana. Tästä on aikaisemmin paljon puhuttu, mutta aina on vedottu rahapulaan.

Kuitenkin tiet ja muukin ympäristönhoito on sijoitus parempaan tulevaisuuteen, ja se maksaa itsensä myöhemmin toimintaympäristön ja yritystoiminnan paranemisen kautta.

Kun on seurannut viime ajan Suomen finanssimaailmaa ja velanottoa, niin ei voi kuin sanoa, että huh huh.

Tietysti korona ja Ukrainan sota ovat vaikuttaneet siihen, että missä nyt mennään, mutta kyllä esimerkiksi valtioenemmistöisissä yhtiöissä, kuten Fortumissa riskinotto on mennyt liian pitkälle ja lasku (yli 10 miljardia euroa) yksin Fortumista lankeaa kuitenkin loppujen lopuksi veronmaksajien kontolle.

Jos näistäkin rahoista olisi edes osa laitettu teihin ja muuhun ympäristöön, niin Suomi olisi nyt paljon paremmassa asemassa.

Toivottavasti tämä opettaa sen, että tulevaisuudessa ei tehtäisi samoja virheitä.

Tapio Kamppi

Honkajoki