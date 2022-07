Nyt kun jazzit ja Suomi-Areena on saatu päätökseen, ollaan vähitellen palaamassa arkeen kohti uusia haasteita. Kuten Mamba-yhtyekin esittää, että kesääkin on vielä jäljellä, joten erilaisia musiikkitapahtumia riittää pitkin kesää, ja hyvä niin.

Näyttää siltä, että suurin huolenaihe on edelleen talous. Mielestäni kaupunkilaisia tulisi kohdella tasapuolisesti, asuivatpa he missä päin kaupunkia tahansa. Todellisuudessa alueellinen tasa-arvo ei ole toteutunut ainakaan täällä Porissa, olipa kyse sitten koulutuksesta, liikenneoloista tai työllistymismahdollisuuksista. Muitakin esimerkkejä löytyy useita.

Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Meri-Porin aluetta. Alue on valitettavasti jäänyt kehityksen jalkoihin, kun tarkastellaan esimerkiksi Pihlavaa, Mäntyluotoa ja erityisesti kaunista Uniluotoa. Joskus olen leikillisesti sanonut, että Uniluoto on nimensä mukainen nukkumalähiö. Ennen niin mahtava Mäntyluodon satama jakaa nykyään samat ongelmat Uniluodon kanssa.

Valitettavasti on todettava, että Mäntyluoto on jo vuosikymmeniä sitten muuttunut vielä suuremmaksi nukkumalähiöksi kuin konsanaan naapurissa sijaitseva Uniluoto.

Näiden alueiden kehittymiselle tai oikeammin kehittymättömyydelle syy löytyy satamasta.

Miksi ennen niin menestynyt ja tuottava satama on päästetty rapistumaan niin heikkoon kuntoon? Kenestä tai mistä löytyvät syylliset?

Vielä 1970-luvulla Mäntyluoto tuli tunnetuksi suurimpana sahatavaran vientisatamana, joka työllisti satoja ihmisiä. Mäntyluodon hotelli on vain muisto riehakkaasta merimieselämästä.

Nykyään hotelli on ikään kuin kuollut, mutta päällisin puolin hyvin hoidettu merenkulun kulta-ajan muistomerkki. Yyteriä, Kalloa ja Reposaarta kyllä mainostetaan, mutta Uniluoto ja Mäntyluodon alue ovat jääneet oman onnensa nojaan ja jatkamaan ruususen untaan.

Kehityksen jarruiksi voi mainita myös huonot liikenneyhteydet. Toki hiilijunat lonksuttavat päivittäin kohti Tahkoluotoa. Totuuden nimessä on sanottava, että koko Mäntyluodon alue on liikenteellisesti todellinen pussinperä. Sille me emme voi mitään.

Siksi on jälleen kerran otettava tarkasteltavaksi monesti aiemminkin esillä ollut suunnitelma VT2:n jatkeen nelikaistaistaminen välillä Pori–Mäntyluoto. Tämä tienpätkä on tosi ruuhkainen ja onnettomuuksia sattuu aika usein.

Tunnen jonkinlaista lukkarinrakkautta Mäntyluodon satamaa kohtaan, koska sieltä aikanaan merenkulkijan urani alkoi. Nyt olisi satama saatava toimimaan. Väylät ja infrastruktuuri ovat valmiina, mutta miksi laivat karttavat Mäntyluotoa kuin ruttoa?

Nyt kun Hacklin-konserni on vaihtunut uuteen omistajaan, olisi toivottavaa, että uusi hollantilaisyhtiö saisi Luodon uuteen kukoistukseen.

Loppukevennys: Juha Vainion sanoin aika entinen ei koskaan enää palaa – vai palaako, se jää nähtäväksi. Eino Grönin sanoin, Mäntyluodon satama on satamista parhain.

Se oli ennen, mutta nyt on nyt.

Erkki Santala

merikapteeni

Pori