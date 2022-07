Maailmalla todistellaan kovasti, että Ukrainan puolustustahto on vahva. Se on subjektiivinen käsite, jota on vaikea mitata. Se on kuitenkin lyönyt puolustussodassa hyökkääjät ällikällä.

Mutta mihin tämä riittää? Voiko Ukrainan puolustustahto ja isänmaallisuus loppuun saakka säilyä, kun Putinin taktiikkana on tuhota siviilikohteet ja tapattaa siviilejä? Ja miespula kasvaa koko ajan.

Voiko niin massiivista torjunta-apua mistään ilmaantua, että sillä voitaisiin torjua tämä teurastus? Voiko EU mitenkään kyetä riittävästi auttamaan tässä tilanteessa? Epäilen! Uusien aseiden käyttökin edellyttää massiivista koulutusta. Eikä Suomen ja Pohjoismaiden apu ratkaise mitään. Putin pitää energia-aseella Eurooppaa otteessaan.

Ilmeistä myös on, että Nato ei lopultakaan sekaannu tähän mielettömyyteen, jossa puskaradion kertoman mukaan venäläisiä nuoria miehiä on Putinin määräyksestä uhrattu jo 50 000. Eikä mitään merkkejä siitä, että yksinvaltias Putin kyettäisiin eliminoimaan, ole ilmennyt.

Mahdollista siis on, että kiistasta muodostuu vähitellen jäätynyt konflikti, jossa EU:n kyky ja halu auttaa hiipuu, kuin myös Ukrainan puolustuskyky ja halu.

Nationalismi on tuottanut ihmiskunnalle paljon tuhoa, mutta siitä ei ole kysymys Ukrainan sodassa. Isänmaallisuus ja nationalismi ovat kiistatta lähisukulaisia. Heikki Aittokoski sanoo kirjassaan:

”Olennaisin ero niiden välillä lienee niihin liittyvän poliittisen ajattelun ja toiminnan lähtökohdan konkreettisuudessa: isänmaallisuuden kohteena on ainakin jossakin mielessä tarkkarajainen valtio, "isänmaa", kun taas nationalismi kohdistuu abstraktimpaan ja vaikeammin määriteltävissä olevaan, kuvitteelliseksikin yhteisöksi luonnehdittuun kansakuntaan”.

Veikko Kaivola

Pori