Ukrainan sodan alusta on kulunut noin viisi kuukautta. Melkoista myllerrystä onkin sen jälkeen tapahtunut Euroopassa ja muualla maailmassa.

Turvattomuuden tunne on lisääntynyt. Oli kyse sitten itärajanaapurimme arvaamattomista tempauksista, kansalaisten ostovoiman heikentymisestä tai energiakriisin kolkuttamisesta ovella tulevan talven edessä. On ajauduttu tilanteeseen, jossa tulevaisuuden kuva on usvan peitossa. Melkoisesti mustia joutsenia on ilmassa.

Vaikka meillä ei täällä ole välitöntä sodanuhkaa, kansalaiset käyvät omaa taisteluaan nousevia elinkustannuksia vastaan tulevana syksynä ja eritoten talvena. Riittääkö energia asuntojen lämmitykseen? Miten rahat riittävät laskujen ja kauppaostosten maksuun? Näitä asioita moni tavallinen kansalainen miettii ja punnitsee mistä kiristää vyötä, jotta saa rahansa riittämään, niin kuin valtiovarainministeri Saarikko kansalaisia ohjeisti.

Viime päivien polttava puheenaihe on ollut Uniper ja sen vaikeudet. Fortum omistaa Uniperistä 78 prosenttia.

Nyt kun kaasuventtiiliä on Putinin toimesta väännetty pienemmälle, niin herää kysymys, miksi meidän täytyy nyt sitten maksaa saksalaisten kaasulaskutkin. Emmekö me juuri maksaneet italialaistenkin energiaremontteja?

Uniperin tilanne suomalaisen veronmaksajan silmin on erittäin huolestuttava. Mikäli, tai siis kun, me joudumme tässäkin tilanteessa maksumieheksi, tulevat vaikutukset myös heijastumaan valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien talouteen.

Tuleva politiikkasyksy on erittäin mielenkiintoinen ja päätöksiä täytyy tehdä, vaikka seuraavat vaalit jo lähestyvätkin.

Nyt ei riitä enää hyveposeeraaminen eikä sosiaalisen median täyttäminen erilaisilla päivityksillä, missä on milloinkin vieraillut. Nyt täytyy ajatella oman kansan etua eikä päinvastoin, kuten omistajaohjausministeri Tuppurainen kertoi sen olevan haitallista.

Rötösherrat kuriin.

Niko Viinamäki

Porin kaupunginvaltuutettu (ps.)

Satakunnan aluevaltuutettu