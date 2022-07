Onko Kiina seuraava yllätys – se on johdonmukaisesti kopioinut ja varastanut länsimaista teknologista osaamista viimeisen 40 vuoden aikana

Kirjoittaja pelkää, että Kiina yllättää siinä vaiheessa, kun suurin osa teknologisesta osaamisesta ja tuotantokapasiteetista on siirretty sen hallintaan.

Venäjän diktatuurikehitys on ollut kristallinkirkkaana näkyvissä jo yli 20 vuotta. Putin on kehittänyt maata samalla tavalla, kuin diktaattorit ovat jo vuosituhansia tehneet. Tästä huolimatta demokraattisten valtioiden johtajat ovat rahoittaneet diktatuurin rakennustyötä, koska he ovat sinisilmäisesti uskoneet, että kaupallinen yhteistyö jotenkin estäisi sotia.

Ikävä kyllä historiankirjoituksessa tästä ei ole mitään näyttöä. Historiallisen faktan perusteella suvereenit valtiot ja keisarikunnat ajautuvat ennemmin tai myöhemmin sotiin. Käytännössä sodat ovat loppuneet vasta, kun itsenäiset valtiot ovat luovuttaneet päätösvaltaa liittovaltioille ja sotilasliitoille. Esimerkkejä löytyy Saksan, Britannian, Yhdysvaltojen ja Suomenkin historiasta.

Tiede ja teknologia ovat kehittyneet jättimäisin harppauksin viimeisen sadan vuoden aikana. Ihmisiä ohjataan kuitenkin täysin samojen keinojen avulla kuin kaksi tuhatta vuotta sitten, koska ihmisten halut ja pelot eivät ole muuttuneet miksikään.

Ihmisillä on yleensä aina jokin tavoite, jonka voi helposti päätellä tekojen pohjalta. Esimerkiksi naapuri haluaa todennäköisesti purjehtia, jos hän ostaa purjeveneen.

Opposition tuhoaminen, valtion mediamonopoli, massiivinen valehtelu, ja kansalaisten valvonta ovat autoritäärisen diktatuurin rakennuspalikoita. Tässä mielessä Venäjän toimista viimeisen 20 vuoden aikana olisi pitänyt pystyä päättelemään, mihin Venäjän-kauppa johtaa.

Ukrainan sota avasi onneksi monen päättäjän silmät. He ovat yrittäneet säilyttää kasvonsa selittämällä, että Venäjän politiikka jotenkin yllättäen muuttui, vaikka todellisuudessa Ukrainan sota oli 20 vuoden kehityskulun luonnollinen lopputulos.

Käytännössä viisasta ja kohteliasta olisi tyytyä tähän selitykseen ja antaa asian olla, mutta nyt tämä sama päättäjäporukka on toistamassa Venäjän kanssa tehtyä virhettä Kiinan ja muiden diktatuurien kanssa.

Kiina on johdonmukaisesti kopioinut ja varastanut länsimaista teknologista osaamista viimeisen 40 vuoden aikana. Kiinan viranomaisilla on vapaa pääsy kaikkiin länsimaisten yritysten tiedostoihin Kiinassa. Lisäksi Kiina on pitänyt valuuttansa arvon keinotekoisesti alhaalla, jotta myös tuotantolaitokset siirtyvät Kiinaan.

Venäjä rahoitti oman diktatuurinsa kehityksen energialla, jolla se nyt kiristää demokraattisia valtioita. Kiinan yllätys on tulossa siinä vaiheessa, kun suurin osa teknologisesta osaamisesta ja tuotantokapasiteetista on siirretty Kiinan hallintaan. Tässä vaiheessa se voi vapaasti alkaa nostaa hintoja, ostaa maailmalta löytyvät luonnonvarat ja valloittaa vaikka Taiwanin.

Viking Linen uusi Glory-autolautta on hyvä esimerkki suomalaisten päättäjien sinisilmäisyydestä. Käytännössä tässä hankkeessa suomalaiset antoivat kiinalaisille laivanrakennusteknologiaa ja opettivat heitä rakentamaan laivoja – ja kaiken kukkuraksi suomalaiset maksoivat tästä palvelusta kiinalaisille 225 miljoonaa euroa.

Yleensä diktaattorit tukevat toisiaan, siksi ei olisi yllätys, jos Venäjän energia ja Kiinan teknologia löytävät toisensa ja liittoutuvat demokraattisia valtioita vastaan. Kannattaa myös muistaa, että rauhanajan tarpeisiin kehitettyä huipputeknologiaa voidaan yleensä helposti soveltaa myös asetuotantoon.

Demokraattisten valtioiden päättäjien tulisi vihdoin ymmärtää, että teknologisen osaamisen, tuotannon ja työpaikkojen siirtämisessä diktatuureihin, ei ole kerrassaan mitään järkeä – turvallisuuden, talouden tai edes ympäristönsuojelun kannalta katsottuna.

Onneksi asiaan voidaan puuttua viisaan politiikan avulla, jos äänestäjät osaavat valita oikein seuraavissa vaaleissa.

Antti Roine

Ulvila