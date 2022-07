EU on Venäjän energiapakotteilla ampunut omaan jalkaansa

FM, yrittäjä ja opettaja Pertti Salo Eurajoelta on SK:n mielipidesivuilla profiloitunut Venäjä-asiantuntijaksi. Tosin se asiantuntemus on lähinnä tapahtunut propagandan muodossa, kuten 20.7. julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Heti alussa Pertti Salo kääntää tosiasiat päälaelleen, kun hän väittää Mika Aaltolaa lainaten Venäjän tahallaan aiheuttavan energiakriisin Euroopassa. Asiahan on täysin päinvastoin.

Pitkien keskustelujen jälkeen EU-johtajat päättivät kuudennesta sanktiopaketista, joka sisälsi kaikki energiamuodot: maakaasun, öljyn ja sähkön. Tuo päätös kieltää kaikki energiatuonti Venäjältä on osoittanut massiiviseksi virhearvioksi, joka on johtamassa koko Euroopan lamaan.

Erityisesti Saksa, joka on suuri maakaasun käyttäjä, on joutunut suuriin vaikeuksiin, kun ei saa riittävästi kaasua. Tämä on johtanut myös suomalaisen valtionyhtiön Fortumin tytäryhtiön Uniperin valtaviin ongelmiin, kuten olemme viime päivinä nähneet.

EU lähti soitellen sotaan, mutta on nyt itse omien päätöstensä uhri. Suomi on ollut yksi innokkaimpia energiapakotteiden ajajia. Pääministeri Marin on vaatinut ”nopeita ja kovia sanktioita” Venäjälle. Hänen mukaansa EU ei saa energian ostolla kasvattaa ”Putinin sotakassaa”.

Putinin sotakassa on kasvanut pakotteista huolimatta, sillä kaikkien energiamuotojen hinnat ovat nousseet useita kymmeniä prosentteja aiheuttaen laaja-alaisen inflaation, koska energiaa tarvitaan lähes kaikkeen valmistukseen.

Suomi yrittää nyt saada maakaasua markkinoilta moninkertaiseen hintaan. Sähkön osalta energiateollisuus valmistelee sähkön saannin säännöstelyä kotitalouksillekin. Saksassa on jo joissakin kunnissa valmisteltu lämmityshalleja köyhille ja vanhuksille. Suomessa ja monessa muussakin maassa voi olla edessä kylmä talvi.

Siperia saattaa ensi talvena tosissaan opettaa.

Mikko Elo

valtiopäiväneuvos

Pori