Politiikan pitää olla tarpeeksi pitkäjänteistä ja selväsanaista ottaen huomioon myös toisten poliittisten toimijoiden yleiset näkemykset yhteistyön tavoittein. Politiikka voi olla myös tavoitteellista tärkein asiakohdin ja aihein, kuten perhepolitiikka.

Suhteen solmimisessa ei ole kysymys vain elämään kuuluvien asioiden tahtomisesta, vaan luonnontieteen perustasta ihmisen elämässä. Elämän on jatkuttava, ja siitä on pidettävä huolta.

Asioiden tahtominen on itsenäinen tavoite, ja sellaiseen itsenäisyyteen on kasvettava lapsuuden ja nuoruuden aikana. Elämä opettaa vaihtelevasti asioita, mutta myös toisten ihmisten kokemuksista voi niitä oppia. Perhe yhteisönä on turvaa, mutta siinäkin on luonnollisella tavalla opittava kielteisiä tunteita ja itsenäisyyteen pyrkien etsittävä inhimillistä viisautta niihin tilanteisiin. Perhe-elämä on monenlaisia tavoitteita ja monenlaisen toiminnan vapauttakin.

Yhteisöistä kertyvät siis ihmisen mieleen ainakin kielteiset tunteet, ja niiden myötä voitollisuus käytännön elämän tilanteissa. Yhteisöllisyys on kehittyvä voimavara, ja se kylläkin tukeutuu jokaisen kokemuksiin varhaisesta kehityksestä ihmisenä.

Varhaiskasvatus, koulu, opinnot ja työ tapahtuvat yhteisöllisen kehityksen keskellä. Kasvu, koulutyö, opiskelu, työ ja vapaa-aika saadaan kokea inhimilliseen kokemukseen ja koulutukseen perustuen hyvin vakaina ja kehittyvinä oloina hyödylliselle tekemiselle.

Tekemiseen ja kehitykseen liittyy riskejä. Kielteisten tunteidensa hallinnasta on suurta hyötyä tehtäessä asioita yhdessä ja tavoitteellisesti. Turvallisuutta varten olevia sääntöjä ja niiden valvontaa siedetään.

Jos yhteisöllisyyteen ei koeta liittyvän tarpeeksi haasteellisia tavoitteita kaikkine kielteisinekin ilmiöineen ihmisen elämässä, sellaisessa mukana oleminen voi olla pakonomaista ja johtua vain taloudellisista syistä ja jostakin kopioitavasta menestyksen mallista. Etääntymistä ja elämän helppouden kokemista tapahtuu myös.

Etäälle tärkeiden yhteisöjen toiminnasta joutuminen ja kielteiseksi pääosin koettavan elämäntavan hyväksyminen sen sijaan ei kadota kaikkea inhimillistä sivistystä jokapäiväisestä elämänmenosta, mutta se voi johtaa ihmisen yhteiskunnan tosiasiassa pimeälle puolelle eri tavoitteistaan luopuneiden ihmisten sattumanvaraisina kohtaamisina säännönmukaisen ja hyvän elämän sijaan.

Riskinottokyky on nykyaikaisen yhteiskunnan suuri saavutus. On jokaisella opittavaa, jotta vahingonvaaraa, vahinkoa aiheuttaneen tilanteen järjestelyn vaikeutta, uhrin asemaan joutumisen turvattomuutta ja suuren luokan väkivaltatilanteita sekä rikollisuutta torjutaan hyvässä järjestyksessä ja oikeiden mahdollisuuksien puitteissa turvallisesti.

Turvallisuusajattelu on jotain valmiiksi harjoiteltua tai ennakoitua yhteisen turvan takaamista myös käytännön toimissa siinä onnistuen mahdollisimman hyvin. Hyvä perhe-elämä on vastuullista varautumista myös turvallisuuskysymysten ajankohtaiseksi tulemiseen.

Kai Kotiranta

Pori