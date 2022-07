Kuten Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on todennut, Venäjä yrittää tahallaan aiheuttaa energiakriisin Euroopassa. Venäjä on aktiivisesti kevään mittaan käynyt kamppailua nostaakseen sodan hintaa lännelle.

Vladimir Putin aloitti yhdessä muutaman Venäjän valtaeliitin sisäpiiriläisen tekemällä päätöksellä massiivisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Yksi hyökkäystä mahdollistava tekijä on Venäjän talouden kannalta keskeisen fossiilisen energian poliittista valtaa keskittävä voima sekä Eurooppaan virtaavien öljyn ja kaasun käyttö ulkopoliittisena vipuvartena.

Putinin kaudella kasvaneilla energiatuloilla on mahdollistettu sotilaallisen voiman kasvattaminen. Eliitti on muodostettu liittämällä yhteen turvallisuusviranomaiset ja energiateollisuus. Lopputuloksena on ollut vallan ja varallisuuden keskittyminen pienen piirin käsiin. Öljyrahaa on kanavoitu talouden monipuolistamisen sijasta valtajärjestelmän ylläpitoon.

Eurooppa on elänyt institutionaalisessa harhassa, joka on estänyt näkemästä energian valtaa kokonaisuudessaan, siksi lännen tulee eristää Venäjä maailmantaloudesta maksimaalisesti.

Eurooppa pyrkii nyt tosissaan löytämään vaihtoehtoja venäläiselle energialle ja vakuuttamaan, että alue pärjää myös ilman Venäjää.

Myös maailman energiajärjestö (IEA) kannustaa, ettei Venäjän öljytoimitusten väheneminen itsessään aja maailmaa öljypulaan

”Vaikka Venäjän toimitushäiriöt pahenevat, tasaisesti nousevat Lähi-idän Opec+:n ja Yhdysvaltojen volyymit auttavat ajan myötä väistämään akuuttia tuotantovajetta, kun kysynnän kasvu hidastuu”, IEA kertoo raportissaan.

Euroopan tilannetta voi hieman helpottaa se, että Yhdysvaltojen varmuusvarastoista vapautettua öljyä on tuotu myös Eurooppaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yhdysvallat kertoi vapauttavansa lisää öljyä varastoista sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Tarkoituksena oli muun muassa hidastaa polttoaineiden hintojen nousua.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki