Pihlavan urheilukentällä on laaja käyttäjäkunta

Kirjoittajat myöntävät, että Pihlavan urheilukentän katsomo on rapistunut, mutta alueella on paljon muuta hyvää.

IS Urheilulehden artikkelissa ”Kun peli loppuu” (20/2022 ja 5.6.) Timo Riihentupa käy läpi laajasti Suomen urheiluharrastuspaikkojen rappioitumista. Aihe on ajankohtainen ja hyvin tärkeä.

Artikkelissa käytiin läpi Pihlavan Työväen Urheilijoiden seuratilannetta, lähiurheilukentän kohtaloa ja Pihlavaa yleisesti. Pihlavan kenttä on välttävässä kunnossa ja katsomoiden kuntoa ei ole ylläpidetty vuosikausiin.

Tämä on totta. Kunnostaminen olisi enemmän kuin paikallaan. Artikkelin kuvassa näkyy entinen kuuluttamo, jonka ikkunat on peitetty vanereilla ilkivallan takia. Kuuluttamossa toimii turnausten aikana kioski, jolloin vanerit poistetaan ja isoista ikkunoista näkyy hienosti kentälle.

Kuvissa ei näy remontoitua pukuhuonerakennusta, joka palvelee hyvin joukkueita. Sen sijaan on otettu kuva vanhasta pukuhuonetilasta, joka sijaitsee kuuluttamon alapuolella.

PTU:n jalkapallojaoston toiminta on juniori-ikäisissä vireää ja toiminta on aktiivista. Nurmikenttää käytetään ahkerasti eri joukkueiden harjoituspaikkana. Harjoituksia on lähes kaikkina viikonpäivinä. Tämän lisäksi joukkueet järjestävät pelejä ja turnauksia Pihlavan kentällä.

Joukkueita jalkapallossa on seitsemän, futsalissa viisi miesten, poikien sekä tyttöjen sarjoissa.

Artikkelissa keskityttiin pelkästään Pihlavan kaupunginosan käsittelyyn.

Haluamme korostaa, että Pihlavan urheilukentällä on huomattavasti laajempi käyttäjäkunta kuin artikkelissa annetaan ymmärtää. Meri-Porin asuinalueella on hieman yli 8 000 asukasta. PTU:n lisäksi urheilukenttää (nurmi- ja hiekkakentät sekä kenttälajit) käyttävät muun muassa alueen päiväkodit, Meri-Porin yhtenäiskoulu sekä omatoimiset pesäpalloilijat. Pori Rugby on pelannut myös pelejään Pihlavan kentällä.

Pihlavan kenttä ei suinkaan ole jäämässä hylätyksi, kuten artikkelissa mainitaan.

Pihlavasta löytyvät vielä kaikki tarpeelliset palvelut; kauppa, jolla on hyvin aktiivinen ja toimelias kauppias. Apteekki, kirjasto, uimahalli ja paljon muitakin yrityksiä. Pihlavassa on myös iso, vireä ja hyvin aktiivinen Meri-Porin yhtenäiskoulu. PTU:n lisäksi alueella toimii paljon aktiivisia yhdistyksiä.

Asiasta pitäisi kirjoittaa realistisesti eikä kärjistetysti ja selvittää todelliset faktat.

Tärkeää olisi tuoda esiin juuri niitä kenttien epäkohtia, joita pitäisi parantaa, jotta lähiseudun lapset ja nuoret pääsisivät harrastamaan hyvissä oloissa ja turvallisesti. Täälläkin, Pihlavassa, moni tekee työtä lasten harrastusten eteen talkoilla ja vapaaehtoisesti, jotta paikallinen harrastaminen olisi mahdollista.

Toivomme, että tulevaisuudessakin riittäisi määrärahoja kentän kunnosta huolehtimiseen, jotta lapsia ja nuoria saadaan jatkossakin mukaan harrastuksiin.

Meillä on kuitenkin hyvin positiivinen tilanne verrattuna Karhu-Futikseen, koska pääsemme kenttäämme vielä käyttämään. Kaikki sympatia ja ihmetys Itä-Porin kentän kohtalosta!

Emilia Kiuru

sihteeri

Virve Segerroos

rahastonhoitaja

Pihlavan Työväen Urheilijat ry, jalkapallojaosto