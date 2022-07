Suomalaiset viihtyvät hyvin telkkarin äärellä: televisio on lähes jokaisessa kotitaloudessa. Noin 60 prosentissa kodeista lähetysten vastaanottotapana on kaapelitelevisio, ja miltei kaikissa suomalaiskaupungissa onkin kaapeliverkko – myös Porissa. Antennitelevisio puolestaan on käytössä taajamien ulkopuolella, ja lisäksi yhä useampi katselee televisiota myös laajakaistayhteyden kautta.

Suomessa on jo pitkään ollut käytössä malli, jossa kanavayhtiöt ostavat ohjelmiston lähetysoikeudet koko Suomen väestön osalta kaikille jakelutavoille, niin antenni-, kaapeli- kuin laajakaistajakelullekin. Kaapeliverkko-operaattori toimii vain teknisenä jakelijana.

Malli on turvannut katsojille huomattavan määrän maksuttomia kanavia. Suomessa on parisenkymmentä julkis- tai mainosrahoitteista televisiokanavaa, mikä on selvästi enemmän kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Eduskunnan käsittelyssä parhaillaan oleva tekijänoikeuslain uudistus uhkaa rikkoa tämän kuluttajalle vaivattoman ja Suomessa vakiintuneen televisiomarkkinan.

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto (SuomiAreena Goes Media 28.4.) vaikuttaa tulkitsevan vireillä olevaa esitystä siten, että se johtaisi samankaltaiseen malliin kuin on käytössä esimerkiksi Tanskassa. Siellä kaapeliverkko-operaattori hankkii tarvittavat oikeudet ohjelmien lähettämiseen ja myy sen jälkeen tv-kanavapaketin taloyhtiölle.

Taloyhtiön asukkaat, käytännössä siis tv-katsojat, maksavat tv-kanavapaketista taloyhtiölle. Tässä mallissa maksuton kanavatarjonta kattaa vain yleisradiokanavat, ja kaikki muu tv-sisältö on maksullista. Tämä olisi mullistava muutos suomalaisille kaapelitelevisiotalouksille.

Toimivien markkinoiden säilyttäminen Suomessa nykyjärjestelmän romuttamisen sijaan on paitsi tv-katsojien, myös tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden etu. Tekijät saavat heille kuuluvan korvauksen ohjelmaostojen yhteydessä ilman välikäsiä, ja tv-ohjelmien jakelu katsojille voidaan hoitaa samoin edellytyksin tekniikasta riippumatta.

Tekijänoikeussääntelyn tulee kohdella kaikkia teknisiä ratkaisuja samalla tavalla, eikä lähetystekniikka saa vaikuttaa oikeudelliseen kohteluun tai maksettaviin tekijänoikeuskorvauksiin.

Elina Ussa

toimitusjohtaja

Tietoliikenteen ja -tekniikan keskusliitto FiCom ry