Kahden koronakesän jälkeen nuorille on jälleen tarjolla ilahduttavan paljon kesätöitä. Yleensä kesätöiden kiihkein hakuaika on lopputalvesta, mutta positiivista on, että monet tahot etsivät edelleen kuluvalle kesälle kesätyöntekijöitä. Esimerkiksi työnhakupalvelu Duunitorilla oli vielä heinäkuun alussa liki 2 000 kesätyöpaikkahakuilmoitusta.

Kesätyöntekijät ovat äärimmäisen tärkeä resurssi, jolla turvataan yrityksen toiminta vakituisen henkilöstön kesälomien ajaksi. Paljon työllistävien alojen, kuten kaupan alan, kesätyöntekijöiden merkitys on todella suuri. Kaupan ala onkin kiinnittänyt jo useita vuosia erityistä huomiota kesätyöntekijöiden rekrytointiprosessiin, koska ilman kesätyöntekijöitä monen kaupan ovet olisivat kiinni kesälomakauden aikana.

Kesätyöllä on kuitenkin suurin merkitys nuorelle itselleen, jolle kyseessä on usein ensimmäinen kokemus työelämästä. Onkin tärkeää, että tästä kokemuksesta tulee mahdollisimman positiivinen. Asiaan voidaan vaikuttaa eniten hyvällä työhön perehdytyksellä.

Nuoren työhön perehdytys on lain mukaan työnantajan velvollisuus, mutta valitettavasti näin ei aina toimita. Esimerkiksi SAK:n Kesäduunari-infoon on tullut tänä kesänä nuorilta huolestuneita yhteydenottoja, kun perehdytys on tehty vajavaisesti tai sitä ei ole ollut lainkaan.

Yritysten ei tarvitse olla nuorten valmentamisessa työelämään yksin. Esimerkiksi 4H-järjestöllä on oma Ysit töihin -toimintamalli, jolla pyrimme turvaamaan nuorelle hyvät valmiudet onnistua ensimmäisessä kesätyöpaikassa. Vuonna 2021 valmensimme liki 16 000 yhdeksäsluokkaista, joista tilastojemme mukaan yli puolet sai kesätyöpaikan. Keskeistä toimintamallissamme on, että nuori saa valmiudet työelämään Ajokortti työelämään -koulutuksissamme ja näin mahdollisuuden positiiviseen kesätyökokemukseen. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ilman hyvää työhön perehdytystä itse kesätyöpaikassa.

Tomi Alakoski

toimitusjohtaja

Suomen 4H-liitto