Työelämässä ja omahoidolla on mahdollista ehkäistä masennusta

Masennuksen hoitoon on käytettävissä useita tehokkaita keinoja ja toipumisen ennuste on hyvä, kirjoittaja tietää.

Masennus on yksi merkittävimmistä kansanterveysongelmista ja aiheuttaa sairauksista eniten työkyvyttömyyttä.

Masennuksen kansantaloudellinen merkitys on tämän vuoksi erityisen suuri. On arvioitu, että masennuksen kokonaiskustannukset vastaavat yhtä prosenttia kansantulosta.

Tulevaisuudessa kustannukset vain kasvavat, ellei masennuksen ehkäisyä ja hoitoa saada kohennettua. Masennus aiheuttaa myös inhimillistä kärsimystä. Masentuneen voi olla vaikeaa luoda ja ylläpitää ihmissuhteita, olla vanhempi lapselleen, osallistua yhteiskuntaan ja ylipäätänsä elää itselleen mielekästä ja merkityksellistä arkea. Osa masennuksen kustannuksista johtuu sairauden aiheuttamasta syrjäytymisestä.

Työelämä on avainasemassa masennuksen ehkäisyssä. Erityisesti merkityksellinen ja mielekäs työ tukee mielenterveyttä ja jaksamista. Työ luo mahdollisuuksia sosiaalisiin suhteisiin, tuo päiviin sisältöä, antaa onnistumisen kokemuksia ja voi myös tasapainottaa muuta elämää.

Työelämän muutosten, erityisesti työn henkisen vaativuuden kasvun, on arveltu selittävän lisääntyvää sairastumista masennukseen.

Työelämän koventuminen, liian suuret vaatimukset ja työmäärä sekä kiire voivat olla työkyvyn vievän masennuksen taustalla. Olisikin tärkeää, että työn vaatimuksia ja kuormittavuutta arvioitaisiin työpaikalla säännöllisesti eikä vasta sitten, kun ihminen on jo uupunut.

Työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämisellä on tärkeä merkitys työntekijöiden mielenterveydelle. Työssä vietetään paljon aikaa ja altistutaan työperäisille kuormittaville tekijöille.

Hyvä työilmapiiri ja me-henki sekä motivoiva lähijohtaminen auttavat jaksamaan työssä ja työajan ulkopuolelle. Esimiesten on puututtava kiusaamiseen, syrjintään ja muuhun epäoikeudenmukaiseen kohteluun. Työsuojelun tehtävä on arvioida mielenterveydelle haitallista kuormittumista. Työterveyshuollon asiantuntijuutta tarvitaan tunnistamaan sairastumiseen altistavia yksilön ja työyhteisön ominaisuuksia.

Jokainen voi myös omalla toiminnallaan ehkäistä ja hoitaa masennusta nukkumalla riittävästi, kuntoliikunnalla, harrastamalla, nauttimalla terveellistä ja monipuolista ravintoa sekä ylläpitämällä läheisiä ihmissuhteita.

Kun omat voimavarat eivät riitä ja masentunut olotila jatkuu, on tärkeä mennä lääkärin arvioon. Masennuksen hoitoon on käytettävissä useita tehokkaita keinoja ja toipumisen ennuste on hyvä.

Jukka Kärkkäinen

lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri

psykiatrian vastuualuejohtaja, Satasairaala