”Tulemme käymään läpi periaatteemme ja toimintatapamme, jotta tällaiseen tilanteeseen ei vastaisuudessa jouduttaisi”, kirjoittaa Björneborgs svenska samskolan rehtori.

Vastine koskien Satakunnan Kansan verkkosivuilla lauantaina 9. heinäkuuta julkaistua kirjoitusta: Emme luonnollisesti kommentoi koskaan yksittäisten lasten tilannetta. Näkemyksemme mukaan lasten asiat ovat aina henkilökohtaisia, eikä niitä pitäisi tuoda julkisuuteen.

Asioista muodostuu ikävä kyllä näin hyvin yksipuolinen kuva, etenkin kun arvojamme todella ohjaa laaja päiväkotilasten ja koulun oppilaiden vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö.

Kun organisaation toimintaa kritisoidaan mediassa, on aina itsetutkiskelun ja peiliin katsomisen paikka. Selvästikin olemme epäonnistuneet nyt tässä yhteistyössä, ja tästä meidän tulee ottaa opiksi. Näin ollen tulemme käymään läpi periaatteemme ja toimintatapamme, jotta tällaiseen tilanteeseen ei vastaisuudessa jouduttaisi. Lisäksi koulun hallitus käy läpi asiaa heti maanantai-iltapäivällä 11. heinäkuuta. Yleisellä tasolla voimme todeta seuraavaa:

On totta, että ruotsinkieliseen perusopetukseen on oikeus jokaisella ruotsia äidinkielenään puhuvalla oppilaalla, mutta tosiasiassa suurempi osa koulumme oppilaista on täysin suomenkielisistä perheistä Porista ja muualta Satakunnasta.

Meillä ei siis aidosti ole varaa eikä halua savustaa ketään yhtään mihinkään, kuten nyt on väitetty, vaan toivomme että mahdollisimman moni, ihan tavallinen porilaisperhe valitsee lapselleen mahdollisuuden monikieliseen koulupolkuun jatkossakin. Se on toimintamme perusedellytys.

Toivomme myös, että lapsi tällöin osallistuu järjestämäämme varhaiskasvatukseen mahdollisimman aikaisin, jolloin lapsen kielellistä kehitystä seurataan yhdessä vanhempien kanssa päiväkodissa ja esikoulussa. Näin jokaisen lapsen huoltaja saa parhaimmillaan usean vuoden ajan säännöllistä, henkilökohtaista ja ammattitaitoista ohjausta lasta parhaiten tukevan kouluvaihtoehdon valitsemiseksi.

Lisäksi ne koulumme oppilaat, jotka tarvitsevat perusopetuslain mukaista kolmiportaista tukea, myös saavat sitä, tälläkin hetkellä.

Martin Hartman

johtava rehtori

Björneborgs svenska samskola (BSS)