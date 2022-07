Itsenäisen yrittäjyyden yleistyminen on ollut viime vuosien merkittävin työelämän trendi. Oli se sitten sivutyönä muun työn rinnalla tai täyspäiväisenä yrittäjänä, me väitämme, että kokemus joka itselleen karttuu yrittäjyydestä on yksiä arvokkaimpia työelämän taitoja tänä päivänä.

Nykyään, kun yrittäjäksi ryhtyminen ei vaadi isoja investointeja, tai oikeastaan minkäänlaisia investointeja, jokaisen olisi hyvä kartuttaa omaa työkokemustaan myös yrittäjän saappaista.

Monet tuntuvat ajattelevan, että yrittäjä on pakotettu raukka tai vähän hullu, joka laihaan leipäänsä takertuen yrittää seilata epävarmuuden ja satunnaisten keikkojen ristiaallokossa.

Todellisuudessa vuonna 2022 toimiva itsenäinen yrittäjä on todennäköisemmin innostunut ja uutta paloa uhkuva tekijä kuin yrittäjyyteen pakotettu. Hänelle palkkatyön jättäminen ja yrittäjäksi lähteminen on ollut oma valinta, jota on lisäksi pohjustettu huolella.

Vuonna 2022 yrittäjä haluaa imeä kaiken saatavilla olevan tiedon ja ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa ennen tositoimiin ryhtymistä, ja se, jos mikä, on erittäin fiksua.

Meistä nuoria tulisi entisestään kannustaa yrittäjyyteen ja opettaa jo kouluissa siihen liittyviä tärkeitä taitoja.

Kun ihminen lähtee yrittäjäksi, hän vastaa kaikista itseensä kohdistuvista vastuista täysin itsenäisesti: laittaa tienesteistään rahat syrjään eläkevakuutusmaksuihin, säästää lomien ja sairastumisen varalle, sekä varautuu omasta pussistaan myös yllättäviin kuluihin. Ja tämä jos mikä on kunnioitettavaa.

Jenna Heino

päätoimittaja

UKKO.fi Yrittäjyyskoulu