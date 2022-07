Valta kuuluu kansalle -puolueen Jarno Vähäkainu otti eduskunnan kahvilassa kyseenalaisen kuvan vihreiden Iiris Suomelasta. Media uutisoi, että puhemies Matti Vanhanen oli antanut Vähäkainulle porttikiellon eduskunnan kahvilassa tapahtuneen salakuvaamisen johdosta. Iiris Suomela kommentoi tuon jälkeen tyytyväisenä sitä, että häirintään puututtiin. Mutta miten häirintä tapahtui?

Suomessa oikeus valo- ja videokuvata ovat perustuslaissa turvattuja oikeuksia, osa sananvapautta. Sitä ei voida kiistää, etteikö asian ymmärtäminen olisi vaikeaa jopa viranomaisille, kuten poliisille. Toki muun muassa yksityisasunnossa kuvaaminen on kiellettyä, ellei siihen ole asunnon haltijan lupaa.

Eduskunnan kahvio kuuluu nähdäkseni julkisrauhan piiriin, jolloin valokuvaaminen on lähtökohtaisesti sallittua. Käsitystäni mielestäni tukee se seikka, että eduskunnan kahviossa on jopa kuvaamisohjeet median edustajille.

Kuvaamisen häiritsevyys on subjektiivinen kokemus. Väitän kuitenkin, että ellei henkilö huomaa tulevansa kuvatuksi, niin tuskin se häntä häiritsee. Missä vaiheessa Iiris Suomela sitten häiriintyi? Entä miksi puhemies Vanhanen totesi Vähäkainun syyllistyneen salakuvaamiseen, kun oikeus kuvata on perustuslaissa turvattu perusoikeus?

Toki kuvaaminen voi olla rikos jos motiivi on esimerkiksi seksuaalinen, tai tarkoituksena on kuvatun loukkaaminen. Asiassa on nostettu esiin niin sanottu näennäisperustelu: ei ketään työpaikallaan saa ilman lupaa kuvata! Miten jatkossa aiotaan estää kaupoissa ja ravintoloissa työskentelevien kuvaaminen? Entä poliisien ynnä muiden kuvaaminen?

Erään kaupan ovella on merkki ”häiritsevä valokuvaaminen kielletty”. Hyvä, mutta milloin kuvaaminen häiritsee? Tuskin ainakaan silloin, jos kuvaamista ei kukaan huomaa. Toisaalta haluan nostaa esiin senkin, että kyseisen kaupan ovella ei ole mainintaa, että häiritsevä käytös olisi kiellettyä – onko se siis sallittua ellei samalla kuvaa?

Mielestäni nyky-Suomessa jokaisen tulee ymmärtää, että kaikenlainen häirintä on kiellettyä. Syytä on tiedostaa myös se, että häirintä on subjektiivinen kokemus. Eri ihmisten näkemykset siitä, mikä ketäkin häiritsee, ovat totta kai erilaisia. Ne pohjaavat menneisiin tapahtumiin ja käsityksiin, siihen millaiseen kulttuuriin kukin on kasvanut.

En väitä, että Vähäkainu olisi toiminut oikein kuvatessaan Suomelaa "salaa", saatikka julkaistessaan tuon epäasialliseksi koetun otoksen sosiaalisessa mediassa. En epäile, etteikö Suomela pitäisi loukkaavana sitä, että hänestä tuo kuva julkaistiin, mutta kuvan ottaminen ei liene ollut salakatselua (rikoslain 24 luvun 6§), vaan mahdollisesti kunnian ja/tai yksityisyyden loukkaus (rikoslain 24 luvun 8-9§:t). Teko saattaa mielestäni olla myös seksuaalista häirintää.

Kun tuollaisista tapauksista tuomitaan henkilö porttikieltoon, niin kyllä ainakin oikeaa nimikettä pitäisi perusteena käyttää, vaikkei tuomitsija tuomari olekaan. Väärät nimikkeet johtavat helposti väärinkäsityksiin jatkossa.

Juhani Vehmaskangas

oikeusturva-aktivisti

Pori