Puolustustahto on edelleen keskeinen osa maanpuolustuksessa

Kansallinen puolustustahto on kaiken perusta, kirjoittaja muistuttaa.

Vaikka Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemus on nyt etenemässä, on aiheellista muistuttaa, että puolustustahto on oleellinen elementti maanpuolustuksessa.

Ukrainan luja vastarinta ylivoimaista Venäjän hyökkäystä vastaan on nimenomaan osoitus vahvasta puolustustahdosta. Venäjä yrittää murtaa ukrainalaisten puolustustahdon ampumalla ohjuksia siviilikohteisiin tuhansien kilometrien päästä, joka on selvä sotarikos, mutta se vain kasvattaa taistelutahtoa Venäjää vastaan koko maailmassa ja lisää aseapua Ukrainalle.

Ukrainan sota on konkretisoinut puolustustahdon ratkaisevan merkityksen tilanteessa, jossa valtio joutuu puolustautumaan aseellisesti ylivoimaiseksi oletettua vihollista vastaan.

Internetissä leviää kuvia kahdesta Ukrainan korkeimman oikeuden tuomarista, jotka ovat helmikuusta lähtien puolustaneet kotimaataan rintamalla. Tuomareiden kerrotaan liittyneen Ukrainan armeijaan vapaaehtoisesti.

Venäjän armeijan huono suorituskyky johtuu huonosta ja sekavasta johtamismallista ja varusmiesten sekä sopimussotilaiden huonosta ja väkivaltaisesta kohtelusta sekä heikosta motivaatiosta ja logistiikan epäonnistumisesta. Lisäksi Venäjä rikkoo miltei kaikkia sodankäynnin sääntöjä. Venäjä käyttää huippumoderneja ohjuksia ja jopa kiellettyjä aseita siviilikohteita vastaan.

Historiasta muistetaan, että ensimmäisessä maailmansodassa huono johtamismalli aiheutti lähes katastrofin muun muassa Sommen ja Verdunin taisteluissa. Sotilaita tapatettiin järjettömissä hyökkäyksissä samaan aikaan kun johtotasolla oltiin kymmenien kilometrien takana etulinjasta.

Venäjän hyökkäyssodan takia Nato on palannut alkuperäiseen tehtäväänsä eli sotilaalliseen alueiden puolustamiseen. Nato oli pitkään poliittiseen toimintaan painottuva organisaatio, mutta kaikki muuttui 24. helmikuuta 2022.

Kansallinen puolustustahto on kuitenkin kaiken perusta. Radiouutisten mukaan varusmieskoulutuksessa puhutaan nyt suoraan Venäjästä eikä keltaisesta valtiosta.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki