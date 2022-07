Valtiopäiväneuvos Mikko Elo on tullut tunnetuksi Porin yliopiston perustamisajatuksistaan jo vuosia sitten. Samoin raideliikenteen kehittäminen ja uusien luominen ovat olleet hänen agendallaan. Nämä kaikki hyvät ehdotukset ovat toistaiseksi kaikuneet kuuroille korville.

Sitä saat, mitä tilaat pätee myös Porissa, eli jos et mitään pyydä tai vaadi, et mitään saa.

Kävin viikkoa ennen juhannusta Vantaalla junalla. Olin matkaani tyytyväinen, varsinkin sen edullisuuden vuoksi. Matka omalla autolla olisi maksanut kolme kertaa enemmän kuin junamatka. Siksi päätin, ettei omalla autolla kannata mennä Porista Helsinkiin.

Tampere–Pori-osuus junalla kesti kauan, koska siinä oli kaksi noin kymmenen minuutin pysähdystä vastaantulevan liikenteen takia. Elon lanseeraama suora junayhteys Porista Helsinkiin on kannatettava.

Mitä yleensä raideliikenteeseen tulee, oli virhe, että liikenne Porista Haapamäelle lopetettiin 1980-luvun alussa. Olen edelleen sitä mieltä, että kyseinen rataosuus olisi otettava uudelleen, ainakin tavaraliikenteen käyttöön.

Ajatuksena olisi, että esimerkiksi Vt 8:n alati lisääntyvää rekkaliikennettä voitaisiin hillitä. Pahin pullonkaula Porista Vaasan suuntaan mentäessä on tieosuus Pori–Tuorila. Olisi hyvä, jos Satakunnan kansanedustajat joskus tutustuisivat edellä mainittuun tieosuuteen.

Aiemmin mainittu Haapamäen radan käyttöönotto hyödyttäisi myös nyt Ruususen unta uinuvaa Mäntyluodon satamaa. Surkeassa kunnossa olevat tiet ja niiden kunnossapito toki tarvitsevat rahaa, samoin koko Satakuntaa käsittävät liikenneongelmat kasaantuvat päivä päivältä.

Tosiasia on, että valtiovarainministeriön eurot eivät valitettavasti tavoita Poria eikä Satakuntaa.

Vielä on todettava ikuisuuskysymys eli Porin lentoliikenne ja sen toimivuus. Tunnettua on, että valtion tuki kohdistuu pääasiassa Itä-Suomen liikenneinfraan ja muun muassa yliopistoille. Miksi siis väkiluvuiltaan Poria puolta pienemmät kaupungit hyötyvät yliopistokoulutuksesta, mutta Pori ei?

Nyt Porilla olisi oiva tilaisuus hyödyntää Suomen tulevaa Nato-jäsenyyttä lentoaseman käyttöasteen nostamisessa, pelkät lentonäytökset eivät nyt riitä. Kyllä asia on niin, että korkeatasoinen yliopistokoulutus ja hyvät liikenneyhteydet tuovat mukanaan myös uusia työpaikkoja.

Satakunnan väkiluvun pieneneminen on suuri ongelma, joka ei poistu maahanmuuton lisäämisellä. Mistä maahan ulkomailta saapuville saadaan töitä, kun omaakaan porukkaa ei voida työllistää?

Lopuksi vielä yliopistoasiaa: Paljon on julkisuudessa herättänyt kysymyksiä, miksi Porin yliopistoasiaa konsultoimaan on värvätty emeritusprofessori jo kahdesti. Tämä tohtori joukkoineen on torpannut Porin haaveet omasta yliopistosta. Tutkimustulokset ovat siis jääneet laihoiksi, koska edellä mainittu professori on tullut siihen johtopäätökseen, että Pori ei tarvitse omaa yliopistoa.

Surullista, mutta totta. Olisi kiva saada valtiopäiväneuvos Mikko Elon ja emeritusprofessori Kalervo Väänäsen kommentit asiasta.

Näyttää valitettavasti siltä, että nykyinen Porin yliopistokeskus pysynee tulevaisuudessakin Turun ja Tampereen yliopistojen "kylkiäisenä".

Erkki Santala

merikapteeni

Pori