Vihreä ideologia istuu hallituksen politiikassa kuin paska Junttilan tuvan seinässä. Väite tuulisähkön puhtaudesta on poliittinen määritelmä, ei tieteellinen. Tuulivoimalla Suomen hyvinvointia heikennetään, ei paranneta.

Terve markkinatalous takaa tehokkaan kilpailun ja alentaa hintoja. Suomen tukipolitiikka on varannut tälle vuodelle tuulivoimalle valtion tukea kuitenkin miljoonia euroja.

Toukokuun 2020 keskihinta sähköstä oli noin 1,8 senttiä kilowatilta. Toukokuuhun 2021 saimme nauttia vakaasta alle 5 sentin hinnasta kilowatilta sähköstä vuoden ympäri. Sen jälkeen olemme siirtyneet pysyvästi kalliimman ja voimakkaan tuntikohtaisen heilunnan aikaan. Syy on tuulisähkön tuotannon ylös ja alas hyppivä ominaisuus, eikä sitä tuulen ominaisuutta voida millään korjata koskaan.

Kalliin ja ennustettavuudeltaan epävarmaan sähköön on syynä poliitikkojemme ideologisessa huumassa tehdyt ”vihreät” päätökset rahoittaa tuulivoimaa miljardeilla euroilla. Päätökset ovat olleet tosiasiassa pahoja virheitä niin Suomen taloudelle kuin ympäristöllekin. Poliitikot eivät kuunnelleet asiantuntijoita. Siitä kaikesta kärsivät nyt veronmaksajat ja ympäristö.

Poliittista virhettä on vaikea myöntää ja korjata.

Oosinselän tuulivoimaloiden melumalli on tehty 30 vuotta vanhoihin ohjearvoihin vertailemalla. Korkein hallinto-oikeus hyväksyi väärin tehdyn melumallin, vaikka hyvin tiesi: "Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) ei sovellu tuulivoimalamelun immissiosuojan mitoitukseen. Tuulivoimarakentamisesta saatujen kokemusten ja melun häiritsevyystutkimusten perusteella on todettu, että näiden melutason ohjearvojen käyttäminen suunnittelussa johtaa liian suureen meluhäiriöön." Voimaloita Oosinselän kaavassa on alle kilometrin päässä asutuksesta.

Ei vaadittu merkityksellisen sykinnän sanktiota, ei ympäristölupaa, ei huomioitu lähiasutukselle aiheutuvaa kohtuutonta haittaa. Päätökset on tehty tuulivoimatoimijoiden etuja turvaten ei ympäristöä eikä asukkaiden hyvinvointia kunnioittaen.

Johtopäätös on, että asukkaita maaseudulla pidetään vain esteenä tuulivoimaloiden rakentamiselle, kuitenkin kaikki tosiasiat esittävät sähköntuotannossa haittana nimenomaan tuulivoiman ajoittaiset ominaisuudet.

Suomessa sähkönkulutus kasvaa jatkuvasti. Huoltovarmuutta ei ylläpidetä tuulivoimaa rakentamalla. Eurajoki on kuuluisa puhtaasta ydinvoimasta, ei tuulivoimasta.

Saksa on esimerkki maasta, josta voi katsoa, miten tuulivoimalla on saatu aikaan riippuvuus Venäjästä. Se on iso strateginen virhe. Saksan sähköverkko on epästabiili, ja siellä on rakennettu kaksinkertainen sähköntuotantokapasiteetti, johon kuuluvat tuulivoima ja fossiiliset hiilivoimalat. Tästä syystä Saksassa kuluttajat maksavat Euroopan kalleinta sähköä. Mitä järkeä tässä on? Ei mitään.

Ydinvoimaa lisää on ratkaisu. Ydinvoima tuottaa luotettavasti sähköä, tuulivoimaan ei voi koskaan luottaa.

Hannu Aro

Eurajoki