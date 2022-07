Kesälomien aikana elämä taloyhtiöissä helposti hiljenee asukkaiden lähtiessä pidemmille lomareissuille ja mökkeilemään.

Kun huoneisto jätetään pidemmäksi ajaksi tyhjilleen, kannattaa asukkaan huomioida muutamia perusasioita, ettei lomalta paluu päättyisi ikävään yllätykseen.

Jos asukas on pidempään poissa asunnostaan, on hyvä pyytää läheistään tai tuttavaa käymään asunnossa ja varmistamaan että kaikki on kunnossa. Niin sanotulle luottonaapurille kannattaa myös vinkata poissaolostaan, niin naapuri voi pitää silmällä asuntoa esimerkiksi murtovarkaiden varalta.

Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää osakkaalta huoneiston huolellista hoitoa, joka pitää sisällään muun muassa huoneiston kunnon seurannan. Pidemmän poissaolon aikana on myös hyvä huolehtia veden laskemisesta kaikkiin vesipisteisiin, jotta vältytään ikävältä viemärinhajulta.

Ennen asunnosta lähtöä on myös hyvä muistaa kääntää astian- ja pyykinpesukoneiden vesihanat kiinni sekä kytkeä sähkölaitteet pois päältä. On hyvä varmistaa, että kotivakuutus on kunnossa ja että se kattaa riittävässä laajuudessa esimerkiksi varkaudesta tai murrosta aiheutuneet irtaimiston vahingot.

Poissaolon ajaksi koti kannattaakin jättää mahdollisimman asutun näköiseksi. Poissaolosta ei kannata viestiä ulkopuolisille esimerkiksi vetämällä verhot kokonaan kiinni. Ikkunat on kuitenkin syytä sulkea huolella. Suljettujen verhojen lisäksi pursuava postiluukku on varkaille merkki siitä, että huoneisto on jäänyt tyhjilleen. Eli asukkaan on hyvä miettiä tämäkin asia kuntoon ennen lomille rientämistään.

Varmuuslukkoa käytettäessä loman aikana tulee huolehtia, että taloyhtiöllä on tämä avain, jotta mahdollisen yllätyksen sattuessa taloyhtiöllä on pääsy asuntoon.

Hyvää kesää kaikille!

Mari Häyhtiö

toiminnanjohtaja

Kiinteistöliitto Satakunta ry