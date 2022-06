Kokemäen yhteiskoulussa tulevat seiskaluokkalaiset leipovat juhannusviikon keskiviikkona muffinsseja ja mokkapaloja. Kaikki eivät halua leipoa, joten muut pelaavat piiloa ja näin tutustuvat tulevaan uuteen kouluun.

Yhteiskoulun kesäryhmässä tuetaan lapsia siirtymävaiheen muutoksessa. On helpompi aloittaa syksyllä kun tietää paikat, tuntee muita oppilaita ja tietää vähän talon tapoja. Tämä on yksi kuraattorityön käytännön työmenetelmä, jolla ennaltaehkäisevästi tuetaan oppilaita.

Hyvinvointialueelle siirryttäessä tärkeätä on, että kuraattoreilla olisi riittävästi aikaa ja resursseja myös ennaltaehkäisevään yhteisölliseen työhön. Aikaa olla oppilaiden koulutyön arjessa mukana ja tutustua heihin. Oppilaiden on näin helpompi ottaa yhteyttä kuraattoriin, kun tietää miltä tämä näyttää ja tietää missä hänen työhuoneensa on.

Korona-ajan yksinäisyys ja koulutyön toisenlainen kuormittavuus näkyy vielä pitkän ajan. Se vaatii pitkäjänteistä työtä koko kouluyhteisöltä.

Perheet tarvitsevat myös tukea ja apua omaan arkeen, rahat eivät riitä. Esimerkiksi ruuan hinta on noussut, ja miten ruokit monilapsisen perheen kesällä koulujen kesäloman aikaan? Onneksi joissakin kunnissa on järjestetty koululaisille ilmaisen ruokailun mahdollisuus kesäaikana.

Koulun sosiaalialan ammattilaisella tulee olla riittäviä työvälineitä oppilaiden ja heidän perheidensä tukemiseen. Kuraattoreita tulee kuulla hyvinvointialueen palveluja kehittäessä, eikä siirtymävaihe saa vaikeuttaa oppilashuollon palveluja mietittäessä.

Palkkaus tulee olla ammattilaisen palkka, näin varmistetaan kuraattorien pysyvyys kouluissa. Onhan se koulun ja hyvinvointialueen etu, että ammattilaiset pysyvät työpaikassaan ja sillä varmistetaan se, että oppilaat sekä vanhemmat tuntevat työntekijän ja tietävät miten toimitaan.

Näin tulee oppilailta ja perheiltä, opettajilta luottamus siihen, että toivoa on ja kyllä asiat järjestyvät. Joskus tarvitaan paljon aikaa ja suunnitelmallista yhteistyötä.

Pirjo Reima

Kokemäen yhteiskoulun syksyllä eläkkeelle jäävä kuraattori