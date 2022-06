Satakunnan Kansan sivuilla on käyty keskustelua työterveyshuollon palvelutasosta erityisesti Satakunnan hyvinvointialueen näkökulmasta.

Porin kaupunginjohtaja vaatii saavutetun palvelutason säilyttämistä. Länsirannikon Työterveys Oy:n Petri Niemisen mukaan ostaja kuitenkin määrittelee vapaaehtoisen työterveyspalvelun sisällön. Nyt on paikka kääntää muutos hyödyksi.

Olen saanut henkilöstöni kanssa valmentaa kuluneiden yli 10 vuoden aikana pitkäkestoisesti yli 35 000 työntekijän hyvinvointia ja terveyttä, ja samalla edistää mitatusti heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiosaamistaan.

Olemme onnistuneet yhteistyössä asiakasyritystemme kanssa lisäämään henkilöstön koettua työkykyä ja vähentämään sairauspoissaoloja sekä tuomaan yritysten johdolle arvokasta, ennaltaehkäisevää tietoa henkilöstön voimavaroista ja terveyshaasteista.

”Miksi teidän palveluitanne ei saa meidän työterveydestämme?” on kysymys, jonka usein kuulemme.

Nähdäkseni vastaus on seuraava: riittävän iso asiakas ei ole vielä rohkeasti vaatinut ennaltaehkäisevää valmennusosaamista osaksi työterveyshuollon palveluita.

Voisiko hyvinvointialue toimia suunnannäyttäjänä? Mitä se hyötyisi siitä?

Suunnitelmalliset, ennaltaehkäisevät toimet tuovat säästöjä ja niihin sijoitetut eurot on mahdollista saada moninkertaisina takaisin.

Myös Kela on huomioinut asian painottaen ennaltaehkäisevää toimintaa työnantajille maksettavissa työterveyshuollon kustannusten korvauksissa.

Kun työterveyshuolto on nykyisen toiminnan lisäksi erilaisten ennaltaehkäisevien toimien kautta useammin ja laajemmin mukana työyhteisön arjessa, saadaan kerrytettyä arvokasta tietoa esimerkiksi henkilöstön voimavaroista. Tämä tieto on mahdollista valjastaa työntekijöiden, esihenkilöiden ja johdon käyttöön henkilöstön terveyden ja työkyvyn tukemiseksi.

Terveydenhuollon arvokkaita resursseja voidaan kohdentaa sinne, missä niitä tarvitaan. Tarkoitan tällä sitä, että tarveperusteisesti valitaan aina sopivin ammattilainen ratkaisemaan asiakkaan haastetta: sairautta, selkäkipua, masennusta, väsymystä, ylipainoa tai uniongelmia.

Resurssien suunnitelmallinen uudelleenkohdentaminen olisi mahdollista, jos työterveyshuollon moniammatillinen tiimi koostuisi nykyistä laajemmasta osaajajoukosta.

Hyvinvointivalmennuksissa kohtaamme päivittäin asiakkaita, joiden terveyshaasteisiin olisi pitänyt etsiä ratkaisua jo kauan sitten, mutta asiaan tarttuminen on lykkääntynyt, kun vaivan kanssa on vain opittu elämään. Ohjaamme jatkuvasti asiakkaita ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon.

Haaste on kuitenkin siinä, ettemme voi varmistaa näin tapahtuvan. Jos olisimme osana työterveyshuoltoa, voisi valmennuksen yhteydessä tehdä tarvittavat ajanvaraukset asiakkaalle. Vastaavasti lääkäri voisi ohjata diabetesriskissä olevan asiakkaan hyvinvointivalmentajan luokse pohtimaan omaa arkeaan ravitsemuksen, liikkumisen ja levon näkökulmista.

Satakunnan hyvinvointialueella on myös mahdollisuus toimia edelläkävijänä uuden, innovatiivisen työterveysyhteistyön rakentamisessa. Pandemia-ajan jälkimainingeissa on suunnitelmalliselle hyvinvoinnin valmentamiselle kysyntää enemmän kuin koskaan. Tampereen kaupunki kilpailutti toukokuussa 2022 hyvinvointivalmennukset henkilöstölleen. Hankinnan arvo on arviolta 1,65 miljoonaa euroa.

Olemme jo pitkään etsineet ratkaisuja valmennusosaamisen integroimiseksi työterveyshuoltoon. Uskon, että paras lopputulos saadaan, kun asioita tehdään suunnitelmallisesti yhteistyössä, eri toimijoiden osaamista hyödyntäen.

Tuukka Nieminen

toimitusjohtaja, yrittäjä

Motivire Oy