Timo Aro (SK 21.6.) kirjoitti osuvasti Lappeenrannan, Etelä-Karjalan ja siellä sijaitsevan LUT-yliopiston kehityksestä. Vaikka hänen kirjoituksensa mukaisesti suoraa vertailua ei voi tehdä Satakunnan ja Etelä-Karjalan tai Porin ja Lappeenrannan mahdollisten kehitysaskelten välillä, on samansuuntainen kuitenkin nähdäkseni enemmän mahdollista kuin epätodennäköistä, jos yliopiston eteen tehdään määrätietoisesti töitä.

Olen itse suorittanut DI-tutkintoni Lappeenrannassa. Siellä oli suorastaan käsin kosketeltavaa innostus ja tahto kehittyä ja parantaa tuloksia. Tuntui myös, että yliopiston ohella koko ympäröivä maakunta halusi tukea tätä kehitystä.

Ei olekaan ihme, että LUT-yliopisto on ollut edelläkävijä esimerkiksi tietojohtamisessa ja energiatekniikassa. Huomionarvoista on ollut myös siellä tehty tutkimus osuustoiminnasta. Nyt he ovat laajentamassa opetustaan ja tutkimustaan myös yhteiskuntatieteisiin ja panostukset ovat mittavat.

Kehitys, johon Lappeenranta on sijoittanut vahvasti, on mahdollista myös täällä Porissa. Kannatan lämpimästi samankaltaisia sijoituksia tulevaisuuteen myös meillä. Oma yliopisto tuottaa koko maakunnalle paljon enemmän kuin panostusten summa on.

Vielä on mahdollista kääntää tulevaisuuden näkymä vähenevästä väestöpohjasta nuorten karatessa parempien koulutusmahdollisuuksien perässä muualle. Tehdään se yhdessä ja vahvasti Porin ja koko muun maakunnan tahdolla ja voimalla!

Timo Oravainen

DI (kesk.)

Pori